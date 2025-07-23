TAYFUN BLOK-4'ün tanıtımı dünya basınında yoğun ilgi gördü: 'Bir dönüm noktası olacak'

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TAYFUN BLOK-4, 10 metre uzunluğu ve 7 bin 300 kilo ağırlığıyla TAYFUN ailesinin en gelişmiş ve en yeni üyesi oldu. IDEF 2024'te tanıtılan BLOK-4, süpersonik hıza ulaşabilme yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Stratejik kabiliyetleriyle de dikkat çeken TAYFUN BLOK-4, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en uzun menzilli ve en büyük füzesi.

Denizdeki hedefleri yüksek hassasiyetle vurabilen TAYFUN BLOK-4, 1000-2000 kilometre menzilde düşük sapma payıyla hedeflerini vurabilen dünyadaki ilk hipersonik balistik füze olarak kayıtlara geçti. Füzenin 1500 kilograma kadar savaş başlığı taşıyabilme kapasitesi, stratejik hedeflere karşı önemli bir tehdit oluşturuyor.

CNN Türk'ten Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, TAYFUN'un en kısa sürede ordu envanterine gireceğini belirtti. İkinci, BLOK-4'ün ilk atışının bu yıl yapılacağını duyurarak, TAYFUN BLOK-4'ün hem mühendislik hem de caydırıcı güç olarak Türkiye'nin savunma sanayisine çok büyük güç katacağını dile getirdi.

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Dış basın, TAYFUN BLOK-4'ün gelişmiş özelliklerine geniş yer ayırdığı haberlerinde, Türkiye'nin tarihi bir adım attığını vurguladı. Türkiye'nin uzun menzilli vuruş yeteneklerini ciddi ölçüde geliştirdiği bildirilen haberlerde, TAYFUN BLOK-4'ün bölgesel dengeleri etkileyeceğinin altı çizildi.

I24: "OLAĞANÜSTÜ BİR İSABET ORANINA SAHİP"

Fransız I24 News, TAYFUN BLOK-4 hipersonik balistiktik füzesiyle Türkiye'nin stratejik konumunu güçlendirdiğini söyledi. Tel Aviv-İstanbul arasının 1120 km, Antalya-Tel Aviv arasındaki mesafenin ise 660 km olduğunun altını çizen I24, TAYFUN BLOK-4'ün 1000 km'lik menzili olduğun dikkat çekti. Haberde, 7 bin 200 kilogram ağırlığındaki TAYFUN'un "olağanüstü bir isabet oranına sahip olduğu" kaydedildi.

Füzenin hem kara hem de deniz hedeflerini vurabilme kabiliyeti olduğunu açıklayan I24, mobil platformuyla TAYFUN'un hızlıca konuşlandırılabildiğini belirtti. Ayrıca haberde, füzenin gelişmiş özellikleriyle durdurulmasının zor olduğu da ifade edildi.

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I24, "Avrasya'nın en büyük savunma fuarı" olan IDEF'in, 900 yabancı firmayı ağırladığını belirterek, "TAYFUN'un duyurusu, bölgesel gerginliklerle aynı zamana denk geliyor" diye yazdı.

ISRAELDEFENSE: "TÜRKİYE'NİN STRATEJİK KABİLİYETLERİNDE ÖNEMLİ BİR SIÇRAMAYI TEMSİL EDİYOR"

İsrail'in Israeldefence haber sitesi, yerli imkanlarla geliştirildiğini vurguladığı hipersonik sistemin, "Türkiye'nin stratejik kabiliyetlerinde önemli bir sıçramayı temsil ettiğine" dikkat çekti. Haberde, BLOK-4'ün 1000 km'nin üzerinde menzile sahip olduğu vurgulandı.

Füzenin yüksek hassasiyet için tasarlandığını bildiren Israeldefence'in haberinde, şu ifadelere yer verildi:

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"Roketsan tarafından yerli olarak geliştirilen füze, Türkiye'nin bugüne kadarki en uzun menzilli füzesi olma özelliğini taşıyor. Füze, yüksek hassasiyet için tasarlandı. Sistem, mobil olarak fırlatılabiliyor ve bu da hızlı nakliye ve çevik konuşlandırmaya olanak tanıyor; bu özellikler, füzenin düşman ortamlardaki dayanıklılığını artırıyor.

Türk savunma analistleri, TAYFUN'un hipersonik ve dayanıklı bir füze olduğunu, ayrıca düşmanlar tarafından engellenmesinin de zor olduğunu belirterek, Ankara'nın yerli savunma teknolojilerine odaklanmaya devam ettiğini vurguluyor.

IDEF fuarının bu yıl yenilenen formatıyla ve fuara ilgi gösteren NATO müttefikleri ile küresel savunma sanayiinden heyetleri ağırlaması bekleniyor. TAYFUN'un tanıtımının, ortaya koyduğu teknolojik gelişmeler ve bölgedeki stratejik dengelere olası etkisi nedeniyle büyük ilgi görmesi bekleniyor."

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GEO STRATİGİKA: 'TÜRKLER UZUN MENZİLLİ HİPERSONİK BALİSTİK FÜZELERİNİN SİYAH ÖRTÜSÜNÜ KALDIRDI'

Yunanistan'ın Geo Starategika haber sitesi, Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli bir adım atarak TAYFUN BLOK-4 hipersonik balistik füzesini tanıttığını ifade etti. Haberde, ROKETSAN tarafından geliştirilen füzenin, IDEF 2025 fuarında siyah örtüsünün kaldırılmasıyla ilk kez tam olarak görüntülendiği bildirildi.

TAYFUN'un hipersonik hıza ulaşabildiğini ve 1000 kilometreden uzaktaki hedefleri dahi yüksek başarı oranıyla vurabildiğini kaydeden Geo Starategika, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yeni füze sistemi, Türkiye'nin uzun menzilli vuruş yeteneklerini ciddi ölçüde artırıyor. Uzmanlar, füzenin teknik özelliklerinin doğrulanması halinde, bölgesel dengeleri etkileyebilecek bir unsur olacağını belirtiyor."

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Haberde, TAYFUN BLOK-4 ortaya çıkışıyla, Yunanistan'ın hava savunma sistemlerini gözden geçirmek zorunda kalabileceği savunuldu. Yunan haber sitesi, Atina'nın elindeki Patriot sistemlerinin, hipersonik füzelere karşı etkili olabilmesi için PAC-3 MSE seviyesine yükseltilmesinin gündeme gelebileceği bilgisini paylaştı. Geo Starategika, Türkiye'nin TAYFUN BLOK-4'ü tanıtmasını, "bölgedeki askeri dengeyi etkileyebilecek bir gelişme" diye değerlendirdi.

PENTAPOSTAGMA: 'BİR DÖNÜM NOKTASI OLACAK'

Yunan Pentapostogama, TAYFUN BLOK-4'ün İstanbul'da düzenlenen IDEF-2025 Savunma Sanayii Fuarı'nda tanıtıldığına kaydetti. Haberde, Türkiye'nin "bugüne kadarki en gelişmiş balistik füzesini sergilediği" belirtildi.

Pentapostogama, "Bu, ülkenin stratejik vuruş yeteneklerini genişletme çabalarında bir dönüm noktası olacak" yorumunu yaptı.

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DEFENCE INDUSTRY EUROPE: BÖLGESEL GÜVENLİK DİNAMİKLERİNİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRME POTANSİYELİNE SAHİP

Polonya'nın Defence Industry Europe sitesi de TAYFUN BLOK-4'ün, ülkenin savunma kabiliyetleri açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, füzenin teknik özellikleri hakkında bilgi verdi. TAYFUN'un 1000-2000 km'lik menzile ulaşabildiğini vurgulayan haber sitesi, Türkiye'nin, savunma sanayiinde önemli bir kilometre taşına daha ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin "önde gelen savunma sanayi fuarlarından biri olan ve bu yıl dünya çapında büyük ilgi gören" IDEF 2025'in, 6 gün süreceğini ve fuara 44 ülkeden 900'den fazla savunma sanayi şirketinin katılacağını söyleyen Defence Industry Europe, şunları kaydetti:

"Ülkenin önde gelen savunma şirketlerinden Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun Blok-4 balistik füzesi, resmi olarak tanıtıldı. Bu yeni nesil füze, Türkiye'nin stratejik caydırıcılık yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlıyor ve bölgesel güvenlik dinamiklerini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip."

NEWS18: TÜRKİYE HİPERSONİK BALİSTİK FÜZE ÇAĞINA GİRİYOR

Hindistanlı NEWS18, TAYFUN'un teknik özelliklerine geniş yer ayırdığı haberinde, füzenin yüksek hızı ve gelişmiş manevra kabiliyetiyle öne çıktığını vurguladı. "Türkiye hipersonik balistik füze çağına giriyor, TAYFUN BLOK-4'ü tanıttı" başlıklı haberde, ROKETSAN'ın BLOK-4'ün yanı sıra beş yeni gelişmiş sistemini de tanıttığına dikkat çekildi.

NEWS18, "Savunma sanayi devi ROKETSAN, fuarda TAYFUN BLOK-4'ün yanı sıra beş yeni gelişmiş sistemini de tanıttı" diyerek, Akata füzesi, GÖKBORA hava-hava füzesi, yüksek hızlı Eren, havadan fırlatılan balistik füze İHA-300 ve Şimşek-2 uydu fırlatma aracının da sergilendiğini bildirdi.