Tayfun alarmı! 4 milyon Japon tahliye ediliyor

Haberin Devamı

Afet uyarı sisteminin en yüksek seviyesi 5 koduyla gerçekleştirilen uyarı kapsamında 1.94 milyon hane ve 4 milyon 30 bin kişiye yönelik tahliye çağrısı yapıldı. Uyarıda, “şimdiye kadar deneyimlenmemiş düzeydeki fırtınanın” bölgedeki Kagoşima eyaletinde rekor düzeyde yağışa yol açacağına dikkat çekildi.

500 SEFER İPTAL EDİLDİ

Ülkede bu yıl meydana gelen 14’üncü tayfun olan “Nanmadol’un”, Şikoku ve Çuugoku bölgelerine de doğrusal hareketli yağışlar taşıyacağı kaydedildi. Ülkenin en büyük havayolu hizmet firmalarından Japonya Havayolları ile All Nippon Airways toplamda 500’ü aşkın seferin iptal edildiğini duyurdu.