Dünya Haberleri

Tatil kabusa döndü: Otopside kalbinin olmadığı ortaya çıktı

Tatil kabusa döndü: Otopside kalbinin olmadığı ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2025 16:42

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde tatil yaptığı sırada hayatını kaybeden İngiliz turistin kalbi çalındı. İngiltere'de ortaya çıkan bulgunun ardından soruşturma başlatıldı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) tatil sırasında hayatını kaybeden İngiliz turist Michael Graley’in naaşı İngiltere’ye gönderildikten sonra büyük bir skandal ortaya çıktı.

76 yaşındaki Graley’in bedeni, GKRY'de yapılan otopsinin ardından ülkesine gönderildi. Ancak İngiltere’de yapılan ikinci incelemede büyük bir skandal ortaya çıktı: 76 yaşındaki Graley’in kalbi kayıptı.

HASTANEYE GİTTİ, 10 DAKİKA SONRA ÖLDÜĞÜ AÇIKLANDI

İngiliz basını The Sun’ın haberine göre, Michael ve eşi Yvonne Graley İngiltere’den GKRY'ye tatil için gitmişti. Michael Graley, bacağına giren ani bir kramp nedeniyle fenalaştı. Bunun üzerine çift, Paralimni’deki hastaneye gitti ve Graley acil serviste hemen tedaviye alındı.

Tatil kabusa döndü: Otopside kalbinin olmadığı ortaya çıktı

Ancak Yvonne Graley, sadece 10 dakika sonra eşinin öldüğü haberini aldı. Yaşananları “inanılmaz” olarak nitelendiren Yvonne, patoloğun otopsiyi gerçekleştirdiğini ve eşinin naaşının İngiltere’ye gönderildiğini öğrendi.

İKİNCİ OTOPSİDE ŞOKE EDEN BULGU

İngiltere’ye ulaştığında yapılan kontrollerde, otopsi raporunda ölüm nedeninin yazılmadığı fark edildi. Bunun üzerine ikinci bir otopsi talep edildi. İkinci incelemede, Graley’in kalbinin vücudunda olmadığı ortaya çıktı. Raporda, “Kalp çıkarıldığı için ölüm nedeni rapora yazılamamıştır” denildi.

İNGİLTERE SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından İngiltere’de resmi soruşturma başlatıldı. İngiliz makamlarının talebi üzerine açıklama yapan GKRY polisi, Graley’in kalbinin bir araştırma merkezine gönderildiğini bildirdi.

Tatil kabusa döndü: Otopside kalbinin olmadığı ortaya çıktı

“ÇOK KORKUNÇ BİR DURUM, CEVAP İSTİYORUZ”

Eşinin ölüm anını anlatan Yvonne Graley, yaşadıklarını “çok korkunç” sözleriyle tanımladı. Yvonne, “Doktorlar odayı terk etti ve ‘öldü’ dediler” ifadelerini kullandı.

Çiftin kızları Haylet ise büyük tepki göstererek, “Biz çok öfkeliyiz ve cevaplara ihtiyacımız var” dedi.

