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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER
Haber Giriş: 18.08.2021 - 11:33 | Son Güncelleme:

Tatil için Afganistan'a gitmişti... Akıbeti belli oldu

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Tatil için Afganistan'a gitmişti... Akıbeti belli oldu

Tatil için Afganistan'a giden İngiliz öğrenci Miles Routledge, Taliban'ın 10 gün içinde tüm ülkeyi ele geçirmesi ile bir anda kendisini kaosun tam göbeğinde bulmuştu. Routledge'un akıbeti sonunda netlik kazandı.

Sosyal medya günlerdir 22 yaşındaki İngiliz öğrenci Miles Routledge'i konuşuyor.

Zira Routledge, 'Ziyaret edilmesi en tehlikeli ülkeler'i araştırdıktan sonra Afganistan'a gitme kararı almış ancak daha sonra burada mahsur kalmıştı.

Taliban'ın Pazar günü ülkenin başkenti Kabil'e girmesi ile kendisini bir anda kaosun ortasında bulan talihsiz öğrencinin akıbeti belli oldu.

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İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, Miles, Kabil'deki havalimanından kalkan bir kargo uçağında yer bulmayı başardı.

Dubai'ye götürülen Miles, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 'Mutlu son: İngiliz ordusundaki parlak insanlar sayesinde Dubai'ye indim. Her şey yolunda' ifadelerine yer verdi.

Fizik öğrencisi Miles, tahliye edilmeyi beklediği dönemde ortalama bir Afgan vatandaşına kıyasla "rahat" olduğunu açıklamıştı.

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Miles bu süreçte başına gelenleri de takipçileri ile paylaşmıştı. Miles Taliban militanları tarafından çevrildiğini ve hayatta kalmak için Gallerli olduğunu söylediğini açıklamıştı.

İngiliz öğrenci 'Ziyaret edilmesi en tehlikeli ülkeler' turu kapsamında Çernobil'i de ziyaret etmişti.

Miles yapılan tüm uyarılara rağmen Afganistan'a tek başına seyahat etmişti.

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