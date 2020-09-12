Tatbikat uzadı, yeni Navtex yayımlandı

13 Eylül pazar günü bitecek tatbikat nedeniyle Türkiye 12-14 Eylül tarihleri arası için yeni Navtex yayımladı. Yeni Navtex’in Sadarazamköy sahasında Deniz Kuvvetleri unsurları atış yapacağı için yayımlandığı öğrenildi.

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçaklarının tatbikata katılarak hava hücum görevi ve yakın hava desteği görevi icra ettiğini duyurdu. F-16’lar işaretlenmiş temsili düşman hedeflerini hava hücumuyla vurarak yerle bir ederken, alçak uçuşlarla kara ve deniz unsurlarına da havadan koruma ve destek sağladı. Türk F-16’larının Kıbrıs semalarında ikili kol uçuşu yaparak tatbikata katılması, Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne Rafale tipi iki savaş uçağı gönderen Fransa’ya mesaj olarak yorumlandı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin seçkin SAT ve SAS komandoları ile tanklar da dahil zırhlı birlikleri ve komandoların yanısıra Deniz Kuvvetleri unsurları da tatbikatta zorlu görevleri başarıyla yerine getirdi.

ARAŞTIRMA VE SONDAJ GEMİLERİ GÖREV BAŞINDA

Milli Savunma Bakanlığı(MSB), Doğu Akdeniz ve Karadeniz’de faaliyetteki sondaj gemilerine ilişkin bir paylaşım yaptı. Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Karadeniz ve Doğu Akdeniz’deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerine devam eden Oruçreis ve Barbaros Hayreddin Paşa araştırma gemileri ile Yavuz ve Fatih sondaj gemilerine Deniz Kuvvetlerimiz tarafından refakat ve koruma sağlanmaya devam edilmektedir” açıklaması yer aldı.