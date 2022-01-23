Tatbikat restleşmesi

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RUSYA’nın, Bulgaristan ve Romanya’daki “yabancı güçlerin, ekipmanların ve silahların” çekilmesi talebini reddettiğini duyuran NATO, Ukrayna krizinin gölgesinde Akteniz’de tatbikat başlatıyor.

NATO’DA BİR İLK

Rusya’ya, “müteyakkız” olduğu mesajı gönderen NATO, yarın başlayıp 4 Şubat’a kadar sürecek Neptün Taarruzu adlı geniş kapsamlı bir deniz tatbikatı düzenliyor. Onlarca gemi ve uçağın katılacağı tatbikatın en önemli özelliklerinden birini Soğuk Savaş’tan bu yana ilk kez bir Amerikan uçak gemisi taarruz grubunun tamamının NATO komutası altına girecek olması oluşturuyor. NATO’nun deniz kabiliyetlerinin sergilenip test edileceği tatbikata, USS Harry S. Truman uçak gemisi ve beraberindeki bir firkateyn, bir kruvazör ile dört destroyerden oluşan grubuna ek olarak çok sayıda müttefik ülkeden katılım olacak.

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RUSYA DA AÇIKLAMIŞTI

Akdeniz’deki tatbikatlar Neptün Taarruzu’yla sınırlı kalmayacak. Eşine ender rastlanır bir formasyonla, ABD, İtalya ve Fransa’nın uçak gemisi taarruz grupları da şubatta Akdeniz’de ortak bir tatbikat yapacak. Tatbikata Amerikan USS Harry S. Truman, İtalyan Cavour ve Fransız Charles de Gaulle uçak gemileri ve grupları katılacak. Rusya da başta Karadeniz olmak üzere Atlantik, Pasifik ve Akdeniz’de ocak ve şubat aylarını kapsayacak şekilde deniz tatbikatları başlatıyor. Rus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada tatbikatlara 140 gemi, onlarca uçak ve on binden fazla askerin katılacağı belirtildi.

ZELENSKİ FECİ POT KIRDI

ABD Başkanı Joe Biden’in hafta arası “Bence Putin saldıracaktır” açıklamaları ardından önceki gün Ukrayna lideri Volodimir Zelenski de pot kırdı.Washington Post gazetesine verdiği demeç sırasında Rusların ilk hedefinin sınıra yakın Harkov şehri olacağını söyleyen Zelenski, “Moskova ilhak harekâtına kalkışırsa ilk hedefi Rus azınlığın ve Rusya ile bağlantısı olan bölgeler olacaktır. Örneğin Harkov şehri işgal edilebilir” dedi. Zelenski’nun bu sözleri Harkov şehri halkını ayağa kaldırdı. Şehrin Belediye Başkanı İgor Trehov Cumhurbaşkanın sözleri üzerine halkı sakinleştirerek, “Kimse endişe etmesin. Harkov şehri Rusya’ya teslim olmayı düşünmüyor” diye açıklama yaptı.