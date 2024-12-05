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Tatbikat faciaya dönüştü: 12 Vietnam askeri öldü

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#Vietnam#Tatbikat#Patlama
Tatbikat faciaya dönüştü: 12 Vietnam askeri öldü
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 12:55

Vietnam'da askeri tatbikat sırasında patlama yaşandı. Patlama faciaya dönüşürken, yetkililer 12 askerin hayatını kaybettiğini belirtti.

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Vietnam’ın Dong Nai eyaletinde gerçekleştirilen askeri tatbikat sırasında facia yaşandı.

Ülkenin resmi yayın kuruluşu tarafından yapılan açıklamada, pazartesi günü askeri atış poligonundaki eğitim anında meydana gelen patlamada 12 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Bazı askerlerin cansız bedenlerinin henüz bulunamadığı ve arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Patlamanın nedeni henüz açıklanmazken, yetkililere göre askerlerin mühimmat taşıdığı sırada yıldırım düşmesi nedeniyle patlayıcıların infilak ettiği tahmin ediliyor.

Savunma Bakanlığı, olayla ilgili acil soruşturma talimatı verdi.

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#Vietnam#Tatbikat#Patlama

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