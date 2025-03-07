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Tatbikat faciası: 15 yaralı... Kazara köyü bombaladılar

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#Güney Kore#Savaş Uçağı#Tatbikat
Tatbikat faciası: 15 yaralı... Kazara köyü bombaladılar
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 07:00

Güney Kore ordusuna ait iki savaş uçağı, tatbikat sırasında bir köye kazara 8 bomba attı. 15 kişinin yaralandığı olayda pek çok bina hasar gördü.

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Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne ait iki KF-16 tipi savaş uçağı, tatbikat sahasının dışındaki bir yerleşim bölgesini yanlışlıkla bombalandı. 8 adet MK-82 bombasını başkent Seul’ün yaklaşık 40 kilometre kuzeyindeki Pocheon bölgesine kazara düştüğü açıklandı. Bombalardan biri, bir evin yanından geçen yola isabet ederek ikisi ağır, 15 kişinin yaralanmasına neden oldu. Yerel basında çıkan haberlere göre, iki kişinin boynunda ve omzunda kırıklar meydana geldi. Patlama sırasında araç kullanan 60 yaşındaki bir kişinin ise boynuna şarapnel parçası saplandı.

EVLER HASAR GÖRDÜ

Basına konuşan bir bölge sakini, evde televizyon izlerken “gök gürültüsü gibi” bir patlama duyduğunu ve evinin sallandığını söyledi. Köydeki yaşlı bakım merkezinin müdürü, binanın camlarının kırıldığını, bir çalışanın yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını ve “çok korktukları için” merkezdeki herkesi evlerine gönderdiklerini anlattı. Olayda bir kilise ve çok sayıda ev de hasar gördü. Yerel yetkililer köyü kısa süreliğine tahliye ederken yapılan aramalarda patlamamış bomba bulunmadığı açıklandı.

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Tatbikat faciası: 15 yaralı... Kazara köyü bombaladılar

ORDU ÖZÜR DİLEDİ

Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Park Ki-wan başkanlığında kazanın nedenini tespit etmek üzere soruşturma başlatıldığı ve sivillere verilen zarardan dolayı özür dilendiği kaydedildi. Ordu, jetlerden birinin pilotunun yanlış koordinatları girmesi nedeniyle bombaların sivil bölgesine düştüğünü, diğer jetin neden bomba attığının henüz belirlenemediğini bildirdi.

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#Güney Kore#Savaş Uçağı#Tatbikat

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