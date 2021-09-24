Tatar’dan Türkevi’ne gelen Başpiskopos’a destek

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Törende kendisinin de yer aldığını hatırlatan Tatar, “Yaşananlar, Rum Yunan bağnazlığının yeni bir örneği, tahammülsüzlüklerinin ne seviyede olduğunun göstergesi” diye konuştu. Öte yandan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis de Elpidoforos’la olan görüşmesini iptal etti.





ATİNA DA TEPKİLİ

Görüşmenin, Miçotakis’in programına, aynı saatte Wall Street yayın kurulu ile randevu eklenmesi nedeniyle iptal edildiği açıklandı. Ancak önce Atina da Elpidoforos’a tepki göstermiş, Yunan Hükümet Sözcüsü, “Başpiskopos’un davranışından rahatsız olduk. Memnuniyetsizliğimizi dile getiriyoruz” demişti. Başpiskopos’un Miçotakis’e İkiz Kuleler’in yıkıldığı alanda bulunan Aziz Nikolas Kilisesi’ni gezdirmesi planlanmıştı.