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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 09.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tatar’dan net mesaj: Federasyon macerasına girmeyeceğiz

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Tatar’dan net mesaj: Federasyon macerasına girmeyeceğiz

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, nisan sonunda düzenlenecek gayri resmi Kıbrıs zirvesi öncesinde Ada’da temaslarda bulunan BM yetkilisi Jane Hall Lute’a, Kıbrıs Türkleri’nin egemenliği ve Türkiye’nin garantörlüğünden geri adım atılmayacağını söyledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Lute ile görüşmesinin ardından konuşan Tatar, AB ya da BM’nin çözüm empoze edemeyeceğini vurguladı ve “Zenginlik vaatleriyle bize herhangi bir anlaşma kabul ettiremezler.

Kıbrıs’ta çözüm iki egemen devletin yanyana işbirliği içinde yaşayabileceği bir modelle olacaktır. Federasyon macerasına girmemizi kimse beklemesin” dedi. Tatar, nisandaki zirvede BM’nin sadece buluşmayı sağlayacağını, masada garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile Kıbrıs’taki tarafların yer alacağını kaydetti.

Tatar, “BM yetkilisine etraflıca anlattık. 1964’te Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti’nin temsilcisi kabul edilmesi ve 2004’te yine Rumların, Annan planını reddetmelerine rağmen AB’ye alınması en önemli hatalardır. Anlaşma olmazsa Kıbrıs Türkleri anavatan Türkiye’nin desteğiyle KKTC ile yoluna devam edecektir” diye konuştu.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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