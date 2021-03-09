Tatar’dan net mesaj: Federasyon macerasına girmeyeceğiz

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs Özel Temsilcisi Lute ile görüşmesinin ardından konuşan Tatar, AB ya da BM’nin çözüm empoze edemeyeceğini vurguladı ve “Zenginlik vaatleriyle bize herhangi bir anlaşma kabul ettiremezler.

Kıbrıs’ta çözüm iki egemen devletin yanyana işbirliği içinde yaşayabileceği bir modelle olacaktır. Federasyon macerasına girmemizi kimse beklemesin” dedi. Tatar, nisandaki zirvede BM’nin sadece buluşmayı sağlayacağını, masada garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile Kıbrıs’taki tarafların yer alacağını kaydetti.

Tatar, “BM yetkilisine etraflıca anlattık. 1964’te Rumların Kıbrıs Cumhuriyeti’nin temsilcisi kabul edilmesi ve 2004’te yine Rumların, Annan planını reddetmelerine rağmen AB’ye alınması en önemli hatalardır. Anlaşma olmazsa Kıbrıs Türkleri anavatan Türkiye’nin desteğiyle KKTC ile yoluna devam edecektir” diye konuştu.