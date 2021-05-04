Tatar’dan haddini aşan Rum lidere: ‘Küstah arıyorsan dön aynaya bak’

KIBRIS Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, BM’nin geçen hafta Cenevre’deki zirvesinde Türk tarafının “iki devletli çözüm” teklifine birkaç gün sessiz kaldıktan sonra Türkiye ve KKTC’ye nefret dolu sözlerle saldırdı. Rum liderin, “Osmanlı küstahlığı” sözüne KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar aynı sertlikte yanıt verdi ve “Küstah arıyorsan aynaya bak, Türk oğlu Türk, Osmanlı torunuyuz, gurur duyuyoruz” dedi.

TÜRKİYE’YE SALDIRDI

Anastasiadis önceki akşam Paskalya yortusu nedeniyle Rum halkına mesaj yayınladı. Mesajında, “Bir kez daha Türk uzlaşmazlığını yaşadık, Osmanlı İmparatorluğu hayali yaşayanların küstahlığına tanık olduk. Türkiye BM kararlarını hiçe saydı, Genel Sekreteri suç ortağı yapmak istedi ve alt yönetimine (KKTC) tanınma istedi. Sadece Rumların değil, Kıbrıslı Türklerin de büyük çoğunluğu buna karşı. Kıbrıs’taki vatandaşlarım Türklere sesleniyorum, AB refahının nimetlerinin tadını çıkarmak için ortak mücadele verelim” dedi. Türkiye ve KKTC’yi BM Güvenlik Konseyi başta olmak üzere AB’ye şikâyet edeceğini belirten Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin iki devletli çözüm isteyerek Rumları da kontrolüne almaya çalışmakla suçladı.

ANINDA CEVABINI ALDI

Rum liderin sözlerine Ersin Tatar’dan aynı sertlikte cevap geldi. Tatar, “Bizler, Kıbrıs’ı 1571 yılında fetheden ve Türk yurdu yapan Osmanlı’nın torunları ve Türk oğlu Türk olmaktan gurur duyarız. Küstah görmek istiyorsa, aynaya baksın. Katliamdan sabıkalı Anastasiadis, dini bir mesajda bile öfke ve kin kusuyor. ‘Vatandaşlarım’ diye seslendiği Kıbrıs Türklerini Türkiye’ye karşı kışkırtmaya çalışıyor ve hakaret ediyor. Anastasiadis, şunu bil: Kıbrıs Türk halkı sizin azınlığınız ya da vatandaşınız değil, özgür ve egemen KKTC vatandaşıdır” dedi.

BİLGİ NOTU

Kıbrıs Türk ve Rum tarafı, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere ile BM’nin ev sahipliğinde geçen hafta Cenevre’de toplanmıştı. İki devletli çözüm isteyen KKTC altı maddelik bir öneri getirmiş, Rumlar federasyon talebinden geri adım atmayınca zirve yakında yeniden toplanmak üzere dağılmıştı.

RUMLAR BUGÜNLERİ DE ARAYACAK

KKTC Başbakanı Ersan Saner de Rum liderin suçlamalarına “büyük rezalet” diye nitelendirdi. Saner, “Anastasiadis ve onun gibi KKTC’yi hakir görmeyi marifet sayanlar bilsinler ki KKTC bağımsızdır ve eninde sonunda hak ettiği yeri de alacaktır. Rumlar saldırgan tutumlarını sürdürürse, yaşanacak olumsuzluklardan sorumlu olacak ve bugünleri de arayacak” ifadelerini kullandı.

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