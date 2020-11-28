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Dünya
Ömer BİLGE / LEFKOŞA
Haber Giriş: 28.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Tatar’dan AP’ye rest: Maraş’ta kararları Türkler verir

Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
Tatar’dan AP’ye rest: Maraş’ta kararları Türkler verir
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Türkiye’den sonra KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Maraş’ın bir kısmının açılması kararından geri dönülmesi ve Türkiye’ye yaptırım uygulanması çağrısına sert bir dille yanıt verdi.

Tatar, “Rum yanlısı bir tutumla, Kıbrıs Türkleri ve KKTC’yi yok sayıyorlar, Maraş KKTC toprağıdır ve atılan adımlar KKTC’ye aittir” dedi. Tatar yazılı açıklamasında, “Avrupa Parlamentosu kapalı Maraş ve görüşmelerin yeniden başlamasına ilişkin aldığı bir kararla, bir kez daha Kıbrıs Türk halkını yok saymakta ve Türkiye’yi haksız bir şekilde suçlama oyununa devam etmektedir” ifadelerini kullandı. Türkiye Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy da önceki akşam, AP kararıyla ilgili yaptığı açıklamada “Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nun bugün ülkemiz ve KKTC hakkında kabul ettiği bağlayıcı olmayan tavsiye kararını tümüyle reddediyoruz” demişti.

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Ömer BİLGE
Ömer BİLGE
obilge@hurriyet.com.tr
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