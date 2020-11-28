Tatar’dan AP’ye rest: Maraş’ta kararları Türkler verir

Tatar, “Rum yanlısı bir tutumla, Kıbrıs Türkleri ve KKTC’yi yok sayıyorlar, Maraş KKTC toprağıdır ve atılan adımlar KKTC’ye aittir” dedi. Tatar yazılı açıklamasında, “Avrupa Parlamentosu kapalı Maraş ve görüşmelerin yeniden başlamasına ilişkin aldığı bir kararla, bir kez daha Kıbrıs Türk halkını yok saymakta ve Türkiye’yi haksız bir şekilde suçlama oyununa devam etmektedir” ifadelerini kullandı. Türkiye Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy da önceki akşam, AP kararıyla ilgili yaptığı açıklamada “Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nun bugün ülkemiz ve KKTC hakkında kabul ettiği bağlayıcı olmayan tavsiye kararını tümüyle reddediyoruz” demişti.