Tatar’dan Anastasiadis’e: Hayal peşinde koşma
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önceki gün Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’in Kıbrıs meselesine ilişkin “İki devletli çözümün kabul görmeyeceğini bilecek kadar gerçekçiyim” açıklamasına yazılı yanıt verdi. Tatar açıklamasında Rum lidere, ‘gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşmaması’ ve ‘diyalog çağrılarına olumlu yanıt vermesi’ çağrısında bulundu.
Anastasiadis’in iki devletli çözümün gerçekçi bir çözüm olduğuna inandığının bilindiğini belirten Tatar, “Rum Ortodoks Kilisesi, AKEL, ELAM ve diğer unsurların büyük baskısı altında kalan Anastasiadis’in, eski politikalara geri dönmek zorunda kaldığını” ifade etti.
Tatar açıklamasında, “Devletimizin varlığı, halkımızın egemenliği, özgürlüğü ve güvende yaşaması için egemen iki devletli çözüm diyoruz. Bu yolda da yürümeye devam edeceğiz. Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e çağrım, gerçekleşmeyecek hayaller peşinde koşmaması ve diyalog çağrılarımıza olumlu yanıt vermesidir” ifadelerini kullandı.
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