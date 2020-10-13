Tatar ve Akıncı’yı sıkı bir yarış bekliyor... KKTC seçimleri çekişmeli olacak

KKTC’de önceki gün tamamlanan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk tur galipleri Başbakan Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı, pazar günü yapılacak ikinci tur çalışmalarına hızlı başladı. 11 adayın yarıştığı ilk turdan yüzde 32.34 oyla birinci çıkan Tatar, kazanacağından emin olduğunu belirtirken, yüzde 29.84’le ikinci sıradaki Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkına güvendiğini söyledi. Genel tabloda, sağ ve sol oyların yarı yarıya bölünmesi, son raundun ucu ucuna sonuçlanacağını gösteriyor.

Tatar, ilk tur sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından halka yaptığı konuşmada, seçim sonuçlarına saygı duyduğunu söyledi ve CovId-19 salgını nedeniyle katılım oranının yüzde 58’de kalmasına üzüldüğünü kaydetti. İlk turda birinci gelerek büyük bir zafer kazandıklarını ifade eden Tatar, Türkiye’yi seçimlere karışmakla suçlayan rakibi Akıncı’ya şu cevabı verdi:

‘O SARAYA GİRECEĞİM’

“Ben, Türkiye Cumhuriyeti ile iyi ilişkiler geliştirebilen, dünyaya Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarını her koşulda anlatabilen, dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının temsilcisi olarak o saraya gireceğim. Bunu hazmedemeyenlere buradan cevabımızdır, Kıbrıs Türk halkının iradesine saygılı olunuz.”

Mustafa Akıncı ise ilk tur taktiğine devam ederek, seçime müdahaleler olduğunu, Kıbrıs Türk halkına güvendiğini, ikinci turdan zaferle çıkacağına inandığını dile getirdi.

KAYBEDEN ADAYLAR KİLİT

Seçimin sonucunu, ikinci tura kalamayan adaylara oy veren ve sandığa gitmeyen seçmenler belirleyecek. 11 adaylı ilk turda Rumlarla federasyonu savunan iki sol aday yarıştı. Biri Akıncı, (yüzde 29.8) diğeri ise üçüncü sırada kalan Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri Tufan Erhürman (yüzde 21). Söz konusu iki adayın oy toplamı yüzde 50’nin çok az üzerinde. Tatar dahil, Türkiye ile sıkı ilişkiler ve Rumlarla iki devlet formülüyle çözümü savunan sağ adayların toplam oyları da yüzde 50 sınırında. Seçimi kaybeden tarafların tutumu ve sandığa gitmeyen yüzde 42 gibi büyük bir seçmen kitlesi final turunda sonucu belirleyecek.

SINIRDAKİ RUM TAHRİKİ: KIBRIS BÜYÜK TEHLİKE ATLATTI

KIBRISLI Rum fanatiklerin 1996’da başlattığı kanlı sınır çatışmalarının bir benzerine ramak kaldı. KKTC’de Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından oy sayımının yapıldığı sırada, Rum fanatikler sınır barikatını aşarak, Türk askerinin nöbet tuttuğu, geçen hafta sivil ziyarete açılan Maraş kentine ilerledi. BM denetimindeki ara bölgeye kadar gelen fanatikler, kuru otları ateşe verdi, yangın çıkardı. Türk ve Rum askerlerini ayıran ara bölge yaklaşık 500 metre derinliğinde. Rum tarafındaki kapıya, Derinya sınır kapısı adı veriliyor. Bu sırada Rum eylemcileri takip eden Türk askeri gerekli güvenlik önlemlerini aldı. BM askerlerinin söndürmeye çalıştığı yangının Maraş’a ilerlemesini engellemek amacıyla itfaiye araçları da hazır bekletildi. Rum saldırıları Gazimagosa kentinde kısa sürede duyuldu. Türk bayraklarını kapan gençler, Rumları karşılamak üzere Maraş’ta sınır kapısına gitti. Yoğun güvenlik önlemleri alan KKTC polisi, Türk gençleri sınırda tutmayı başardı. Türk sınırından, Rumların eylemleri gözle görülür mesafede gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam etti.

Bilgi notu

Kıbrıs’ta 1996 yılında da Derinya kapısında benzer olaylar yaşanmıştı. Sınır delme eylemi başlatan fanatik Rum motosikletliler, BM denetimindeki ara bölgeye girmiş ve Maraş’a ilerlemeye çalışmıştı. Rumlarla Türk siviller arasında çıkan çatışmada, bir Rum sınırda, diğer bir Rum ise Türk bayrağını gönderden indirirken vurulmuştu.