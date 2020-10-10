Tatar ve Akıncı su ve Maraş kavgasında

Akıncı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile KKTC Başbakanı Tatar’ın Ankara’da yaptığı, deniz altından askılı boru sistemiyle su taşıyan sistemin tamir edilmesi ve Maraş kentinin 46 yıl aradan sonra bir bölümünün sivil halkın ziyaretine açılması kararlarını seçimlere müdahale olarak değerlendirdi.

TATAR: RUMLARLA İKNAYA GÖNÜLLÜ

Başbakan Tatar ise Akıncı’yı Türkiye’den gelen suya bile karşı çıkmak ve kapalı Maraş’ı da BM üzerinden Rumlara vermeye gönüllü olmakla suçladı. Tatar, Akıncı’nın Rumlarla pazarlıklar sırasında büyük toprak tavizleri verdiğini de öne sürdü. Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “2017’de İsviçre’nin Crans Montana kentinde düzenlenen garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katıldığı Kıbrıs Konferansı’nda Rumlara harita verdi. Kıbrıs tarihinde hiçbir Türk lider harita vermedi. Annan planında da haritayı biz değil BM hazırladı. Haritanın üzerinden iki yıl geçti; Başbakan olarak benim, siyasi partilerin, meclisin haberi yok. Bir tek kendi ve yakın çevresi biliyor. İnanıyorum ki Türkiye’nin de haberi yok” dedi.

LEFKOŞA BÜYÜKELÇİLİĞİ: AKINCI’NIN İDDİASI GERÇEK DIŞI

KKTC Cumhurbaşkanlığı’na yeniden aday olan Mustafa Akıncı’nın yerel bir televizyon kanalında, “Ankara şahsıma yönelik adaylıktan çekilme mesajı verdi” iddiasına, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği anında yalanlama geldi. Büyükelçi Ali Murat Başçeri, yazılı açıklamasında Akıncı’nın iddialarının gerçek dışı olduğunu belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti, seçimlerin güven içerisinde yapılması da dahil, her bir Kıbrıs Türk’ünün canını da malını da korumakta kararlıdır” dedi.

İYİ NİYETTEN YOKSUN

Başçeri açıklamasında ayrıca, “Türkiye’nin seçim malzemesi yapılmasının sakıncaları daha önceki çeşitli açıklamalarımızda da defalarca dile getirilmiştir. Türkiye Cumhuriyetine yönelik bu rahatsız edici tavrın sürdürülmekte olması iyi niyetten uzaktır” ifadelerini kullandı. Yarın yapılacak seçimlerde propaganda stratejisini, “Türkiye müdahale ediyor” üzerine kuran Akıncı, Büyükelçiliğin yalanlamasına sessiz kaldı.