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Tatar: Rum liderle görüşmem Kıbrıs’ta mülkiyet krizi BM’ye taşındı

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#Ersin Tatar#KKTC#Maria Angela Holguin Cuellar
Tatar: Rum liderle görüşmem Kıbrıs’ta mülkiyet krizi BM’ye taşındı
Ömer BİLGE
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 07:00

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’ye mülkiyet ve inşaat yatırımı yapanlara yönelik tutuklama kampanyası başlatan Rum yönetimine rest çekti.

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BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs özel danışmanı ile görüşen Tatar, Rumların ‘tutuklama’ kararlarını, ‘terör’ olarak niteledi ve “Son bulmadıkça Rum liderle görüşmeme gerek yok” dedi. Genel Sekreter Antonio Guterres’in ikinci kez aynı göreve atadığı Kolombiyalı kadın diplomat Maria Angela Holguin Cuellar’a mülkiyet krizindeki son gelişmeleri anlatan Tatar, Rumların hukuku siyasileştirerek Kıbrıs Türklerinin ekonomisini çökertmeyi amaçladığını belirtti.

RUM ‘TERÖRÜ’ TIRMANDI

Genel Sekreter ile ekim ayında New York’ta ve mart ayında da Cenevre’de yaptığı görüşmelerde Rumların mülkiyet konusundaki saldırılarından şikâyetçi olduğunu vurgulayan Tatar, “Sayın Holguin’den Genel Sekreter’e iletmesini istedim. Mart ayında yaptığım görüşmeden bugüne işin boyutu değişti. Rumların, “terörize hareketleri” artarak devam etti. Cenevre’de anlaştığımız konularda ve temmuzda Genel Sekreter’in huzurunda gerçekleyecek yeni görüşmenin bir anlamı olması için Rumların terör faaliyetlerinin durması gerekiyor” diye konuştu. Rumlar son olarak KKTC’de faaliyet yürüten Türkiye merkezli inşaat şirketinin 4 yöneticisi hakkında Avrupa’da tutuklama emri çıkarmıştı.

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#Ersin Tatar#KKTC#Maria Angela Holguin Cuellar

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