Tatar, Rum geçidine tepki gösterdi: Bu silahların hedefi Türkler

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin 16 Ağustos’ta kurulduğuna dikkat çekerek, “Keyfi şekilde kuruluş gününü 1 Ekim’le değiştirdiler, bu bile cumhuriyetin Rum devletine dönüştüğünün göstergesi, silahların da hedefi KKTC ve Türkiye” dedi.

YUNAN BAKAN DA GELDİ

Rumların dünkü ‘kuruluş yıldönümüne’ Yunanistan’dan Savunma Bakanı Nikos Panayotopulos ve Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros katıldı. Geçit töreninde Yunanistan bayrakları daha fazla göze çarptı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Rum lidere Nikos Anastasiadis’in sözlerine sert tepki gösterdi. Tatar, Rum liderin Kıbrıs Cumhuriyeti’ne dönüş çağrısı yaparak Kıbrıs Türk halkını Rum devletine dönüşen bir cumhuriyete yama yapmayı amaçladığını vurguladı ve “Kıbrıs’ta yaşanan gerçekler ortadadır ve 1960’a geri dönmek mümkün değildir. Anlaşmanın tek yolu ise egemen eşit iki ayrı devletin varlığına dayalı çözüm önerimizdir. Bu önerimizden de geri adım atacak değiliz” diye konuştu.