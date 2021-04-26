Tatar: Kıbrıs’taki tezgâhı bozacağız

TÜRKİYE ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), İsviçre’nin Cenevre kentinde yarın başlayacak BM’nin 3 günlük gayri resmi Kıbrıs zirvesine, yarım asırdır devam eden müzakerelerde dönüm noktası olacak yeni bir planla, iki devletli çözüm modeliyle gidiyor. Ankara’da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la zirve öncesi son değerlendirme toplantısı yapmaya hazırlanan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum-Yunan ikilisinin AB’yi de arkalarına alarak Türkiye’yi adadan uzaklaştırmaya çalıştığını, ancak başarılı olamayacağını belirtti, “Büyük tezgâh, Türkiye’yi Kıbrıs’tan çıkarmak. Bu tezgâhı bozmaya gidiyoruz, asla geri adım atmayacağız” dedi.

GARANTÖR ÜLKELER

Tatar, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere dışişleri bakanlarının da katılımıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in ev sahipliğinde yapılacak zirve öncesinde konuştu. Tatar, 1968’de başlayan ve yarım asrı aşan müzakerelerde Yunanistan ve Rumların tek amacının, Kıbrıslı Türkleri azınlık haline getirip, 1974’ten sonra adaya gelen Türk askeri ve Türkiye’nin garantörlüğünü ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.

‘BU PLANI GÖRÜYORUZ’

Tatar, “Büyük oyun, AB içerisinde federasyon adı altında Rum-Yunan egemenliğini KKTC’ye de yaymak, Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığını sona erdirmek. Türkiye de biz de bu planı görüyoruz. Türkiye ile tüm hazırlıklarımızı yaptık, tek bir ses halinde, Kıbrıs’ta iki ayrı devlet ve iki ayrı egemenlikte, iki tarafın işbirliği yapacağı bir çözüm masaya koyacağız. Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerden sonra konjonktür değişti, artık eski Kıbrıs yok. Türkiye Ege’den İskenderun’a 2 bin kilometreden uzun sahil şeridiyle 84 milyon nüfusuyla bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi. Tanısınlar tanımasınlar, KKTC gerçeğinden vazgeçmeyeceğiz. Zirveden sonuç çıkmazsa da devletimizle yolumuza devam edeceğiz” diye konuştu.

‘FEDERASYON OLMAZ’

Cumhurbaşkanı Tatar, Yunan Kathimerini gazetesine de konuştu. Tatar, bir soru üzerine Rauf Denktaş çizgisinde olduğunu vurguladı ve “Kıbrıs Türkleri 60 yıldır kendi devletini yönetiyor. Adada iki ayrı devlet var, bunu anlamanız gerekiyor. Kıbrıs’ta federasyon temelli çözüm olmaz, iki egemenlikte bir çözüm Rumların da yararına olabilir” dedi. Yunan gazetesine, Türk askeri ve Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmeyeceklerini anlatan Tatar, AB’nin de Kıbrıs’ta Rum-Yunan ikilisinin tam üyeliği nedeniyle tarafsızlığını yitirdiğini vurguladı. Kathimerini gazetesi, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in iki devletli bir çözümü kabul etmeyecekleri açıklamasını da yayınladı.

HARİTA TARTIŞMASI

ESKİ KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ‘Türkiye’nin papağanı olacak’ suçlamasında bulunması, Akıncı’nın 2017’de Rumlara sunduğu toprak tavizi içeren haritanın kayıp olduğunu ortaya çıkardı. Tatar, Akıncı’nın 2017’de BM üzerinden Rumlara verdiği haritayı Cumhurbaşkanı olmasına rağmen hâlâ görmediğini belirterek, “Bana papağan diyor. Sen BM üzerinden Rum’a harita sunarken kimin papağanıydın, Cumhurbaşkanıyım, haritayı bulamıyorum, nerede bu harita” sorusunu yöneltti.

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