Tatar: Kıbrıs’ın gerçeklerini görün
Kıbrıs sorununun çözümü için iki bölgeli, iki toplumlu federasyon tezine desteğin yinelendiği ve kapalı Maraş’ın statüsüne verilen önemin altının çizildiği Avrupa Birliği zirvesinden sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (VDL), iki devletli çözüme kapıyı kapattı.
VDL, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Temmuz’da Kıbrıs’ı ziyaret edeceğini biliyoruz. Bu bizim için çok hassas bir konu. Tabii ki bu ziyaretin nasıl seyredeceğini gözlemleyeceğiz. AB olarak hiçbir zaman iki devletli çözümü kabul etmeyeceğiz” dedi. VDL’ye cevap ise Brüksel’de Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapan ve iki devletli çözümün neden gerekli olduğunu bir kez daha aktaran KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan geldi.
Temasına ilişkin basın toplantısı düzenleyen Tatar, AB liderlerini Kıbrıs’ın gerçeklerini görmeye davet etti. Tatar, “Eğer görmezlerse, eğer Türkiye’ye bu şekilde haksızlık yapmaya devam ederlerse hiç sanmasınlar ki biz dayatma bir çözümü kabul edeceğiz” ifadelerini kullandı.