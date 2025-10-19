Tatar: İki devletli çözüm… Erhürman: Rumlarla federasyon! Kıbrıs’ta karar zamanı

Haberin Devamı

KIBRIS Türk halkı bugün Kıbrıs sorununun da geleceğini belirleyecek tarihi bir seçim için sandık başında. KKTC'de cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için oy kullanma işlemi başladı.

İki aday ve Kıbrıs sorununun çözüm yöntemi konusunda iki tezin yarıştığı seçimlerde favori isimler, ‘2 devletli çözümü’ savunan mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve ‘Rumlarla federasyon’ isteyen rakibi Tufan Erhürman son mesajlarını verdi. 218 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede halk tercihlerini belirlemek üzere sandık başına giderken, anketler her iki adaya da desteğin birbirine yakın olduğunu gösteriyor.

HALK İKİYE BÖLÜNDÜ

Seçimlerde her ne kadar başka adaylar bulunsa da yarış sağ partilerin ortak adayı Tatar ile sol partilerin desteklediği ana muhalefetteki Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Erhürman arasında yaşanıyor. Adaylarda herhangi biri geçerli oyların salt çoğunluğunu alamazsa, seçimler bir hafta sonra yapılacak ikinci tura kalacak. Bu olasılık, Tatar ile Erhürman alacağı oyların birbirine çok yakın olması ihtimalinde geçerli olacak. 218 bin kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede, seçmenlerin bir kısmının yurtdışında bulunması, katılım oranının da düşmesine neden olacak. Yurtdışında yaşayan KKTC vatandaşlarının oy kullanma hakkı bulunmuyor, bu nedenle KKTC dışında seçim sandığı kurulmayacak. Bugün saat 18.00’de oy verme işlemi sona erecek, ardından oy sayımına gidilecek. Sayımın gece yarısı bitmesi ve sonuçların açıklanması bekleniyor.

ERSİN TATAR’IN MESAJI

Tatar önceki akşam başkent Lefkoşa’daki son mitinginde, “Kıbrıs Türk Halkı ve Lefkoşa, devletine de egemenliğine de güvenliğine de sahip çıkacak” ifadelerini kullandı ve “Cumhurbaşkanlığı seçimi devletimiz, egemenliğimiz ve güvenliğimizle ilgilidir. Unutmayınız ki bu seçim Kıbrıs Türk Halkının, hepimizin hakları ve geleceği ile ilgilidir. Lefkoşa’nın sesini sadece Rum tarafına değil, dünyaya duyuracağız” dedi. Tatar dargınlıkların geride bırakılarak taraftarlarına sandığa gitmeleri çağrısında bulundu.

TUFAN ERHÜRMAN’IN MESAJI

Seçilmesi halinde Kıbrıs Türk halkının Rumlarla eşit egemen hakkını tartışmaya açmadan masaya oturacağını belirten Tufan Erhürman ise diplomasiyi, bilim insanları, sporcular, sanatçılar ve derneklerle birlikte yürüteceklerini ifade etti. Tatar’ın görevde bulunduğu son 5 yılın boşa geçirildiği iddiasında bulunan Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı hep vardır ve var olacaktır demek güzel bir sözdür; ama varlığımızı güvence altına alacak olan şey, kültürümüzü geleceğe taşımaktır. Bu beş yıl bize pahalıya mal oldu. Önümüzdeki beş yılda önce bu yıkıntıyı toparlamamız gerekecek; ardından da varlığımızı dünyayla buluşturmamız gerekecek” ifadelerini kullandı.

İKİ DEVLET TEZİNE DESTEK

Seçimlerde en büyük etkenlerden biri de Türkiye’nin desteği. Türkiye, Kıbrıs sorununda iki devletli çözüm isteyen Tatar’ın tezine tam destek veriyor. Rakibi Tufan Erhürman ise kazanması halinde Türkiye’yi ikna edeceği iddiasında bulunuyor.

TATAR LEHİNE ADAYLIĞINI ÇEKTİ

Öte yandan seçimlerde aday Hüseyin Gürlek, Tatar lehine adaylığını geri çektiğini açıkladı. Gürlek, dün akşam sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu kritik seçimde, KKTC, Türkiye ve tüm Doğu Akdeniz’in çıkarları iki devletli bir çözümden yanadır. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Önce vatan, önce devlet, önce KKTC” ifadelerini kullandı. Gürlek’in çekilmesiyle birlikte, yarışacak aday sayısı da yediye düştü. Bununla beraber Seçim ve Halkoylaması Yasası uyarınca çekilen adayın ismi oy pusulasında yer almaya devam ediyor.

KKTC’NİN 9’UNCU CUMHURBAŞKANI OLACAK

- Seçimler 15 Kasım 1983’de ilan edilen KKTC’nin 9’uncu Cumhurbaşkanlığı seçimi olacak.

- Kıbrıs Türklerinin efsane lideri ve KKTC’nin kurucusu merhum Rauf Denktaş, her 5 yılda yapılan seçimleri 4 kez üst üste kazandı.

- 2020’deki son seçimleri Ersin Tatar oyların yüzde 51.74’ünü alarak Cumhurbaşkanı oldu. Tatar yeniden seçilirse, Denktaş’dan sonra iki kez üst üste seçilen ilk cumhurbaşkanı olacak.

RUMLAR SESSİZ AMA YAKINDAN TAKİP EDİYOR

KIBRIS Rum yönetimi KKTC’deki seçimleri sessiz ama çok yakından takip ediyor. Seçimlerin sonucu, Rum lider Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs politikasını da etkileyecek. Hristodulidis, Tatar ya da Erhürman hakkında herhangi bir olumlu ya da olumsuz ifadesinin Kıbrıs Türk halkı üzerinde ters etki yaratacağı düşüncesiyle bir yorumda bulunmadı. Ancak, Rum siyasetinde muhalefette bulunan Komünist AKEL partisi, solcu aday Erhürman’a destekte bulunuyor. BM ise seçilecek yeni liderle yıl sonunda Kıbrıs müzakerelerini başlatmanın hesabını yapıyor. BM Genel Sekreteri Guterres, geçen ay Tatar ve Hristodulidis ile görüşmesinden sonra yıl sonunda garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin de katılacağı yeni bir gayri resmi toplantı düzenleyeceğini açıklamıştı.