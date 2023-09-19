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Tatar, BM Genel Sekreteri ile görüşecek: Kıbrıs sorunu New York’a taşındı

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#BM#Kıbrıs#Ersin Tatar
Tatar, BM Genel Sekreteri ile görüşecek: Kıbrıs sorunu New York’a taşındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 07:00

Kıbrıs sorunu, dünya liderlerinin biraraya geldiği New York’ta BM Genel Kurulu’nun açılışına taşınıyor.

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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşecek. Genel Sekreter, Rum lider Nikos Hristodulidis’i de yanına alarak üçlü görüşme arayışında olacak. Kıbrıs sorunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis görüşmesinde de ele alınacak.

ERDOĞAN İLE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Tatar önceki gün New York’a giderek Türkiye heyetiyle buluştu. Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iş insanlarına konuşma yaptığı Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) yemeğinde Erdoğan’ın yanında yer aldı. New York’ta Rockefeller Plaza’da düzenlenen yemekte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüştü. 

GÜNDEM RESMİ MÜZAKERE

KKTC ve Rum lideri ile görüşecek olan BM Genel Sekreteri Guterres üçlü görüşme arayışında olacak. Guterres ayrıca, BM çerçevesinde Kıbrıs müzakerelerinin başlaması için ortak zemin olup olmadığını belirlemeye çalışacak ve Kıbrıs müzakerelerinden sorumlu özel bir temsilci atanması konusunda liderlerin onayını arayacak.

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#BM#Kıbrıs#Ersin Tatar

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