Tasarımı aylar önce gösterilmişti...Kral Charles banknotları dolaşıma girdi

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölümünün ardından oğlu Kral Charles, 8 Eylül 2022 tarihinde tahta çıkmıştı. Charles'ın, Kral olmasından yaklaşık 2 yıl sonra portresinin basılı olduğu banknotlar dolaşıma girdi. Üzerinde Charles’ın fotoğrafının bulunduğu 5, 10,20,50 poundlar bugün itibariyle kullanılmaya başlanırken mevcut Kraliçe Elizabeth banknotlarının ise kullanılmaya devam edeceği kaydedildi.



Banknotların hükümdar portresi dışında tasarımında bir değişiklik yapılmazken yeni banknotların tasarımı 2022 yılının Aralık ayında açıklanmıştı.

