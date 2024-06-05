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Tasarımı aylar önce gösterilmişti...Kral Charles banknotları dolaşıma girdi

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#İngiltere#Kral Charles#Para
Tasarımı aylar önce gösterilmişti...Kral Charles banknotları dolaşıma girdi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 13:34

İngiltere Kralı II. Charles’ın portresinin basılı olduğu banknotlar bugün ülke genelinde dolaşıma girdi.

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İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ölümünün ardından oğlu Kral Charles, 8 Eylül 2022 tarihinde tahta çıkmıştı. Charles'ın, Kral olmasından yaklaşık 2 yıl sonra portresinin basılı olduğu banknotlar dolaşıma girdi. Üzerinde Charles’ın fotoğrafının bulunduğu 5, 10,20,50 poundlar bugün itibariyle kullanılmaya başlanırken mevcut Kraliçe Elizabeth banknotlarının ise kullanılmaya devam edeceği kaydedildi.

Banknotların hükümdar portresi dışında tasarımında bir değişiklik yapılmazken yeni banknotların tasarımı 2022 yılının Aralık ayında açıklanmıştı.

Tasarımı aylar önce gösterilmişti...Kral Charles banknotları dolaşıma girdi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) tarafından yapılan açıklamada, “Bu yaklaşım, bu değişikliğin çevresel ve mali etkilerini en aza indirmek için Kraliyet Hanedanlığı'nın rehberliğiyle hazırlanmıştır. Bu, tüm halkın Kral Charles’ı banknotlarda görmeye başlayacağı anlamına geliyor” dedi.

Kraliçe Elizabeth, İngiltere'de kral ve kraliçelerin resimlerini taşıyan madeni paraların aksine İngiliz banknotlarında yer alan ilk hükümdar olmuştu.

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#İngiltere#Kral Charles#Para

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