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Taş ocağında 4 bin yıllık mamut kemikleri buldular!

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#Mamut#Kırgızistan#Taş Ocağı
Taş ocağında 4 bin yıllık mamut kemikleri buldular
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 11:40

Kırgızistan'daki bir taş ocağında çalışan işçiler mamut kemikleri buldu. Bulunan kemiklerin bölgede 4 bin yıl önce yaşamış mamutlara ait olduğu açıklandı.

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Dünyada yaklaşık 4 bin yıl önce yaşayan mamutun kalıntılarına Kırgızistan'da rastlandı.

Kırgızistan Kültür, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Isık Göl bölgesinin Ak Suu ilçesindeki Cırgalah Nehri'nin eski taşkın yatağındaki taş ocağında mamutun kemiklerinin bulunduğu açıklandı.

Taş ocağı sahibinin keşfi resmi kurumlara bildirmesi üzerine olay yerine arkeologların gönderildiği aktarılan açıklamada, “İnceleme sırasında diş ve çene kemiği parçalarının iki farklı yerde birbirlerinden 140-150 metre uzaklıkta, taş ocağının kum ve çakıl birikintilerinde 3 ila 5 metre derinlikte bulunduğu tespit edildi. Dişin bulunduğu alanın temizlenmesi sonucunda gömülü kemiğin bir kısmı ortaya çıkarıldı” ifadesi kullanıldı.

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Taş ocağında 4 bin yıllık mamut kemikleri buldular

Açıklamada, kemiklerin güneş ışığının etkisiyle hızla parçalanmaması için arkeologların çukurları yukarıdan aşağıya doğru çekiçleyerek mamut kafatasının alt kısmı olduğu ortaya çıkan buluntuyu temizledikleri, kemiklerin kötü korunması nedeniyle kafatasının sadece bir kısmını çıkarmayı başardıkları aktarıldı.

Henüz çıkarılamayan kemiklerin daha sonra çıkarılmak üzere bırakıldığı belirtilen açıklamada, çıkarılan kemiklerin ise müzeye teslim edilmek üzere paketlendiği ifade edildi.

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#Mamut#Kırgızistan#Taş Ocağı

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