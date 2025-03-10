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Tartus ve Lazkiye'deki askeri operasyon sona erdi

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#Suriye#Askeri Operasyon#Tartus
Tartus ve Lazkiyedeki askeri operasyon sona erdi
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2025 14:28

Suriye Savunma Bakanlığı, yoğun çatışmaların yaşandığı Tartus ve Lazkiye illerinde devrik rejim unsurlarına yönelik yürütülen askeri operasyonun tamamlandığını duyurdu.

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Suriye resmi haber ajansı SANA'ya açıklamalarda bulunan Abdülgani, operasyonun ikinci aşamasının bitmesiyle askeri harekatın sona erdiğini belirtti.

Abdülgani, devrik rejimin kalıntıları ve subaylarının saldırılarının etkisiz hale getirildiğini, stratejik açıdan önemli illeri temizlediklerini ve güvenlik güçleriyle halkı hedef almak için kullandıkları ana yolların güvenliğini sağladıklarını vurguladı.

Sözcü Abdülgani, "Güçlerimiz, Lazkiye ilindeki Muhtariyye, Muzayria ve Zubara köyleri ile Tartus ilindeki Dalye, Tanita ve Kadmous köylerinde devrik rejimin kalıntılarını etkisiz hale getirdi." dedi.

Daha önce belirlenen hedeflere yönelik başlatılan operasyonun başarıyla tamamlandığını belirten Abdülgani, "Devrik rejimin kalıntılarıyla mücadeleye devam edeceğiz, gelecekteki her türlü tehdidi ortadan kaldırmayı hedefleyecek ve suç hücrelerinin yeniden yapılanmasını engellemek için yeni planlar hazırlayacağız." diye konuştu.

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#Suriye#Askeri Operasyon#Tartus

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