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Tartus limanı Ruslardan geri alındı

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#Suriye#Rusya#Tartus Limanı
Tartus limanı Ruslardan geri alındı
Nerdun HACIOĞLU
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2025 07:00

Suriye’de yeni yönetim 2019 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile devrik Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad tarafından 49 yıllığına yapılan “Tartus limanının Rusya tarafından işletilmesi” anlaşmasını iptal ettiğini açıkladı.

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Limana yanaşacak ticari gemilerin kontrolüyle elde edilecek gelirler, bundan böyle Suriye kasasına girecek.

ASKERİ ÜS DURUYOR

İptal edilen anlaşma şimdilik sadece limanın ticari gemi taşımacılığı bölümünü kapsıyor. Rusya’nın askeri deniz üssü statüsü ise korunuyor. 2019 yılında Suriye’deki Beşar Esad yönetimiyle Rusya’nın Stroytransgaz şirketi arasında yapılan liman anlaşmasının iptal edildiğini Suriye Tartus Gümrük Müdürü Riyad Cudi tarafından ilan edildi. El Vatan gazetesine açıklama yapan Cudi, ”Esad döneminde Rusya ile yapılan Tartus liman anlaşması milli çıkarlarımıza hizmet etmediği için iptal edilmesi kararı aldık. Bundan böyle limandan elde edilecek gelir Suriye devleti kasasına girecek” dedi. Suriye’de Esad rejiminin devrilmesiyle Tartus limanında ticari gemi trafiği dört katı arttığı da kaydediliyor. Suriye’ye yönelik batılı yaptırımların kademeli olarak kaldırılmasıyla limanın Suriye için dünyaya açılan en önemli kapısı olması bekleniyor. 

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#Suriye#Rusya#Tartus Limanı

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