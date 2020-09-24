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Dünya
AA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 19:17 | Son Güncelleme:

Tartışmalar alevlendi! Trump'tan Biden'a yanıt geldi

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Tartışmalar alevlendi! Trump'tan Biden'a yanıt geldi
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ABD Başkanı Donald Trump, Yüksek Mahkemenin 3 Kasım seçimlerinin ardından kazananın Demokrat Aday Joe Biden olduğunu ilan etmesi durumunda, bu kararı kabul edeceğini belirtti.

Trump'ın, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, bir gazetecinin, "Seçimlerden sonra barışçıl bir geçiş süreci olacağına söz veriyor musunuz?" sorusuna, "Olacaklara bakacağız." yanıtını vermesinin ardından, Biden'ın seçimi kazanması durumunda Trump'ın sonucu kabul etmeyeceğine yönelik tartışmalar alevlendi.

Brian Kilmeade'in Fox News Radio'da sunduğu programa katılan Trump, Biden'ın kazanması durumunda Yüksek Mahkemenin kararına uyup uymayacağının sorulması üzerine, "Evet, ben buna uyarım." yanıtını verdi.

Öte yandan seçimlerde birçok seçmenin evine postayla oy pusulası gönderilmesine yönelik eleştirilerini de sürdüren Trump, "Seçimler sonuca bağlanana kadar gidecek uzun bir yolumuz olduğunu düşünüyorum. Postayla gönderilen pusulalar bir korku filmi." diye konuştu.

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