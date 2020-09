Wuhan Günlükleri’nin Çin’de yayımlanmaya başlaması büyük yankı uyandırdı. Koronavirüs salgınıyla ilgili olup bitenleri anlamak isteyen milyonlarca insan her gece ödüllü yazar Fang Fang’ın blog sayfasına girip günlük notları okumaya başladı.

Aradan aylar geçip de Fang’ın günlüklerinin İngilizceye çevrileceği duyulunca yazar, ölüm tehditleri almaya başladı, ev adresi sosyal medyada paylaşıldı. Peki, Wuhan’da neler oldu? Virüs halktan gizlendi mi? Çin yönetimi önlemleri geciktirdi mi? Tartışma yaratan Wuhan günlükleri ilk kez Türkçede…

Virüs insanlığın ortak düşmanıdır

Fang Fang: “İlk günlük kaydımı yazmak için Sina Weibo hesabıma girdiğimde ne peş peşe elli dokuz kayıt daha yazacağımı, ne de her gece ayakta kalıp bir sonraki bölümü bekleyen on milyon okurum olacağını hayal edebilirdim. Çok sayıda insan bana yalnızca günün kaydını okuduktan sonra uyuyabildiklerini söyledi. Wuhan toplam yetmiş altı gün boyunca kilit altında kaldı. Her şey bir rüya gibi görünüyordu; sanki tanrının eli sessizce her şeyi perde arkasından yönetiyordu.”

