Tarlaya düştü: Belarus ve Rusya suçlandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2025 16:28

Polonya'da bir tarlaya düşen yabancı madde patladı. Polonya ordusu, Ukrayna veya Belarus tarafından Polonya hava sahasının ihlal edilmediğini, cismin eski pervaneli bir motora ait olabileceğini belirtti. Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ise, "Belarus İHA'sı, Rus İHA'sı, kaçakçılıkta kullanılan bir İHA ya da Polonya topraklarında gerçekleştirilmiş olabilecek bir sabotaj eylemi. Bu ihtimallerin hiçbiri göz ardı edilmemeli" dedi.

Polonya'nın Ukrayna sınırına 100 kilometre uzaklıkta bulunan Lublin Voyvodalığı'na bağlı Osiny köyündeki mısır tarlasına düşen yabancı madde patladı.

Bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yanmış metal ve plastik parçaları buldu. Patlama nedeniyle birkaç evin camı kırılırken, yaralanan olmadı.

"ESKİ PERVANE MOTORUNUN PARÇASI OLABİLİR"

Polonya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı, radar sistemlerinin Ukrayna veya Belarus'tan Polonya hava sahasına giren herhangi bir nesne tespit etmediğini, söz konusu yabancı maddenin "eski bir pervane motorunun parçası" olabileceğini belirtti.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz ise yaptığı açıklamada, "Belarus İHA'sı, Rus İHA'sı, kaçakçılıkta kullanılan bir İHA ya da Polonya topraklarında gerçekleştirilmiş olabilecek bir sabotaj eylemi. Bu ihtimallerin hiçbiri göz ardı edilmemeli" ifadelerini kullandı.

2022 yılında Rusya'ya yönelik saldırı sırasında Ukrayna'ya ait S-300 hava savunma füzesinin rotasından çıkarak Polonya'ya düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetmişti.

