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Tarihteki en sıcak yaz

Güncelleme Tarihi:

#Avrupa Birliği#İklim İzleme Servisi#İran
Tarihteki en sıcak yaz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 08, 2024 07:00

Avrupa Birliği’nin İklim İzleme Servisi Copernicus, 2024 yazının dünya genelinde “en sıcak yaz” olarak kayıtlara geçtiğini duyurdu.

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Yapılan açıklamaya göre, Ağustos 2024, 1991-2020 referans ortalamasının 0.71 derece üzerine çıkarak küresel olarak en sıcak ağustos ayı oldu. Haziran-Ağustos 2024 için dünya genelinde ölçülen sıcaklık, 1991-2020 ortalamasını 0.69 derece, Haziran–Ağustos 2023’teki rekoru 0.66 derece geçti. Böylece 2024 yazı, küresel ölçekte “en sıcak yaz” olarak nitelendi.

Bu yaz Avrupa’da sıcaklıklar, güney ve doğuda ortalamanın üstünde olsa da İrlanda ve İngiltere’nin kuzeybatı kesimlerinde, İzlanda’da, Portekiz’in batı kıyısında ve Norveç’in güneyinde ortalamanın altında seyretti. Avrupa dışında sıcaklıklar, Antarktika’nın doğusu, Teksas, Meksika, Kanada, Afrika’nın kuzeydoğusu, İran, Çin, Japonya ve Avustralya’da ortalamanın üstünde kayıtlara geçti. Rusya’nın doğusu ve Alaska, ABD’nin doğusu, Güney Amerika’nın güneyi, Pakistan ve Sahel bölgesinde sıcaklıklar ortalamanın altında kaydedildi. Copernicus’un raporunda, 2024’ün kayıtlardaki “en sıcak yıl” olma olasılığının giderek arttığı da kaydedildi.

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#Avrupa Birliği#İklim İzleme Servisi#İran

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