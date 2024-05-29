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Tarihteki en eski kanser ameliyatı… Antik Mısırlılar 4 bin yıl önce beyin tümörünü keşfetmiş

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#Antik Mısır#Beyin Tümörü#Ameliyat
Tarihteki en eski kanser ameliyatı… Antik Mısırlılar 4 bin yıl önce beyin tümörünü keşfetmiş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2024 14:07

Kazı çalışmalarında ortaya çıkan yeni bulgular bilim dünyasında büyük heyecan yarattı. Tıp bilimiyle ilgili en eski kanıtlardan biri sayılacak kazı sonuçlarına göre Antik Mısır’da beyin ameliyatı yapıldığı anlaşıldı.

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Uzmanlar kazıda ortaya çıkan kafataslarındaki kesik izlerini keşfederken, Antik Mısırlıların 4.000 yıl önce kanseri ortadan kaldırmak için beyin ameliyatı yapmayı denedikleri kanıtlanmış oldu.

Kafataslarının iç kısmında metal aletlerden kaynaklandığı düşünülen ve 4.000 yıldan daha öncesine ait tümör izleri taşıyan kesik izlerine rastlandı.

Tarihteki en eski kanser ameliyatı… Antik Mısırlılar 4 bin yıl önce beyin tümörünü keşfetmiş

MÖ 2500'DE BEYİN AMELİYATI

Bulgular, MÖ 2500'den kalma 30'lu yaşlarında bir erkeğin ve MÖ 500'den kalma 50'li yaşlarında bir kadının kafatasının incelenmesiyle elde edildi.

Her ikisinin de kemikleri hasar gördüğü anlaşıldı. Bu da muhtemelen beyin kanserinden muzdarip olduklarını gösteriyordu. Aynı zamanda kesici alet izleri de vardı.

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Tarihteki en eski kanser ameliyatı… Antik Mısırlılar 4 bin yıl önce beyin tümörünü keşfetmiş

Araştırmacılar bu izlerin, şifacıların beyin tümörlerini ameliyat etmeye çalıştıklarının kanıtı olduğunu söyledi.

Bulguları elde eden İspanya'daki Santiago de Compostela Üniversitesi'nden Profesör Edgard Camaros “Bu, eski Mısır tıbbının kanserle nasıl başa çıkmaya ya da onu keşfetmeye çalıştığına dair eşsiz bir kanıt. Ve tıp tarihini anlamak için olağanüstü yeni bir bakış açısı.” dedi.

Tarihteki en eski kanser ameliyatı… Antik Mısırlılar 4 bin yıl önce beyin tümörünü keşfetmiş

Mısırlıların metalle arasının iyi olduğu biliniyor ve süslemeler yapmak için bakır, demir ve altın kullanıyorlardı.

Ayrıca diş çürüklerini metal dolgularla onararak, kırık kemikleri atellerle sabitleyerek ve hastalıkları tedavi etmek için bal ve bitkiler kullanarak tıp alanında da deneyler yapmışlardır.

KENSERİN NE OLDUĞUNU ANLADILAR AMA TEDAVİ EDEMEDİLER

Bulgular eski Mısırlıların kanseri anladıklarını ancak tedavi edemediklerini gösteriyor.

Tarihteki en eski kanser ameliyatı… Antik Mısırlılar 4 bin yıl önce beyin tümörünü keşfetmiş

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Antik Mısır'da insanlar bu kadar uzun yaşamadığı için kanserin günümüze kıyasla daha nadir görüldüğü düşünülüyor.

Araştırmacı Tatiana Tondini, “Eski Mısırlılar karmaşık kırıklarla başa çıkabilseler de, kanserle ilgili bilgileri sınırdaydı” yorumunu yaptı.

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#Antik Mısır#Beyin Tümörü#Ameliyat

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