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Tarihte bir ilk: Uzay turistleri sivil mürettebatlı uçuş için 165 milyon dolar ödedi!

#Spacex#Uzay Turisti#Astronot

Axiom Space ve NASA iş birliği ile gerçekleştirilen ilk sivil mürettebatlı uzay uçuşu SpaceX'in Falcon 9 roketi ile gerçekleştirildi. Roket Uluslararası Uzay İstasyonu'na indi. Oldukça yüksek bir bedel ödeyerek tarihi uçuşta uzay turisti olarak yer almayı başaran uzay turistlerinin burada 10 güne yakın bir süre geçirmesi planlanıyor.

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Uzayın keşfi ve uzak gezegenlerin bulunması için başlayan uzay araştırmaları günümüzde bambaşka bir noktaya taşınmış durumda. Geçmişte sadece bilimsel amaçla çıkılan uzay, şimdilik sadece çok yüksek ücretler ödeyebilenleri için olsa da artık turistik ziyaretlere de açıldı.

Axiom Space ve NASA iş birliği ile gerçekleştirilen uzay misyonunun ilk görevi için kullanılan SpaceX Falcon 9 roketi Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş yaptı.

ABD'li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX'in roketi, her biri 55 milyon dolar ödeyen 3 ziyaretçiyi Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gönderdi.

Axiom Space ve Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi ilk kez tamamı sivil bir mürettebattan oluşan ilk uçuştaki yolcuları taşıyarak tarihe de adını yazdırmış oldu.

Yolculuk, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden başladı ve uluslararası Uzay İstasyonu'na güvenli bir şekilde inilmesiyle sona erdi.

Tarihte bir ilk: Uzay turistleri sivil mürettebatlı uçuş için 165 milyon dolar ödedi
Uzay turistleri fırlatma öncesi böyle poz vermişti

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Yolcu listesinde bulunan Larry Connor, Mark Pathy ve Eytan Stibbe isimli iş insanları SpaceX'in iki yıl boyunca NASA astronotlarını taşımasının ardından uzay istasyonuna götürdüğü ilk özel yolcuları oldu. 3 şanslı uzay turisti Kanadalı, ABD'li ve İsrailli...

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Bu kişilerin uzay turisti olmak için kişi başı verdikleri ücretin 55 milyon dolar olduğu söyleniyor. Bu da uçuşun toplam ücretinin 165 milyon dolar olması demek. Bu fiyatın içinde uzay turistlerinin tüm ekipmanları, roket yolculuğu ve uzayda yiyecekleri yemekler de var.

SpaceX, geçen yıl da bir milyarder ve konuklarını üç günlük bir yörünge yolculuğuna çıkarmıştı. Ancak bu uçuşta profesyonel astronotlar ve uzay görevlileri de bulunuyordu.

Tarihte bir ilk: Uzay turistleri sivil mürettebatlı uçuş için 165 milyon dolar ödedi
SpaceX'in roketinin fırlatılma anı

Axiom Space ve SpaceX'in  ikinci kez gerçekleştirdiği özel uzay uçuşundaki 4 yolcusunu 19 Nisan'da dünyaya döndürmesi bekleniyor. Bu dönüş yolculuğunun ise otomatik kapsülle gerçekleştirilmesi planlanıyor.

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Uzay turistleri Uluslararası Uzay İstasyonu'nda her yeri gezme hakkına da sahip. Yetkililerinin açıklamasına göre istasyonun sadece Rusya'ya ait olan bölümü uzay turistlerine kapalı.

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#Spacex#Uzay Turisti#Astronot

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