Tarihte bir ilk... Melania BMGK’ya başkanlık edecek

Oluşturulma Tarihi: Şubat 28, 2026 07:00

ABD’nin mart ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) dönem başkanlığını devralmasıyla birlikte, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ı 2 Mart’ta gerçekleştirilecek BMGK oturumuna başkanlık edeceği duyuruldu.

Melania Trump’ın ofisinden yapılan açıklamada, konsey üyelerinin eğitim, teknoloji, barış ve güvenlik konularını ele alacağı toplantıya görevdeki bir ABD First Lady’sinin başkanlık etmesinin bir ilk olacağı vurgulandı.

ABD’DE RESMİ MAKAM

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric de günlük basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Melania Trump’ın 2 Mart pazartesi günü BMGK oturumuna başkanlık etmesinin BM tarihinde bir benzeri olup olmadığı yönündeki soruları yanıtlayan Dujarric, kurum kayıtlarına göre bunun bir First Lady’nin Güvenlik Konseyi toplantısına başkanlık edeceği ilk oturum olacağını doğruladı. ABD’de ‘Baş Hanımefendi’ anlamına gelen First Lady’lik ayrı resmi bir makam olarak kabul ediliyor.

