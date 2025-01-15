Tarihin en ‘pahalı’ yangını: Hasar en az 250 milyar dolar

Haberin Devamı

ABD’nin Los Angeles kentinde 7 Ocak’ta başlayan ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle hızlıca yayılan yangınlarda, bugüne kadar 37 bin dönümden fazla alan kül oldu. Yangınlarda 24 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 150 bin kişi için tahliye emri verildi. 12 binden fazla yapı kullanılamaz hale geldi. Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, özellikle bugün itibarıyla rüzgarların “kasırga şiddetine yakın” olacağının tahmin edildiğini ve “acil hazırlıkların” yapıldığını söyledi.

2020’DEKİ HASARI GEÇTİ

Toplam hasar ve ekonomik kaybın 250 milyar dolar ila 275 milyar dolar olarak hesaplandığı Los Angeles yangınlarının ABD tarihinin en pahalı yangın felaketi olabileceği değerlendiriliyor. Uzmanlar, Los Angeles yangınlarının ülkede 2020 boyunca yaşanan bütün yangınların tamamına ait hasar ve ekonomik kayıp rakamını aştığını belirtti. Bir haftayı geride bırakan yangınlar Pasifik Palisades ve Altadena gibi birçok yoğun nüfuslu mahalleyi küle çevirdi. Gayrimenkul veri takipçisi CoreLogic, aktif yangınların olduğu bölgelerde şimdiye kadar hasar görmüş 16 bin 500 mülkün yeniden inşa maliyetinin 14.8 milyar dolar olabileceğini açıkladı. Alevler, ortalama bir konut fiyatının 2 milyon dolar olduğu, ülkenin en pahalı yerleşim yerlerinden Santa Monica’dan Malibu’ya kadar uzanan bölgeyi de yerle bir etti.

Haberin Devamı

‘BOMBA DÜŞMÜŞ GİBİ’

ABD’nin seçilmiş başkanı Donald Trump, katıldığı bir televizyon programında Los Angeles’ta devam eden yangınlar nedeniyle bölgenin “tamamen ıssız” hale geldiğini belirterek “Problem şu ki, orası her zaman çok kuruydu. Bu durum tam bir karmaşa yarattı. Ormanlarını koruyabilirlerdi” dedi. Yangınların bölgeye verdiği zararı “devasa bir bomba düşmüş gibi” diye nitelendiren Trump, “Yangınlardan dolayı meydan gelen yıkımın, nükleer saldırıya uğramış bir yerden daha büyük olduğunu düşünüyorum. Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Ayakta kalan hiçbir şey yok” dedi.

Haberin Devamı

ELEKTRİK ŞİRKETİNE DAVA AÇILDI

ABD’li elektrik dağıtım şirketi Southern California Edison, Los Angeles ve çevresinde devam eden yangınlardan birinin şirketin elektrik ekipmanları nedeniyle başladığı iddiasıyla dava edildi. Dava, Pasadena bölgesindeki Eaton yangını nedeniyle mülkleri zarar gören ev sahipleri, kiracılar ve iş yeri sahipleri adına California Yüksek Mahkemesi’nde açıldı. Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, birçok tanığın Southern California Edison’a ait bir iletim kulesinin altında yangın başladığını gördüğü ve bunun videolarının sosyal medyada paylaşıldığı aktarıldı.

MALIBU’YA İTFAİYECİ KAMPI

Haberin Devamı

ABD’nin dört bir yanından ve Meksika’dan yangın söndürme faaliyeti için gelen itfaiyecilere Malibu plajında bir konteyner kent kuruldu. İtfaiyeciler burada dinlenip karınlarını doyuruyor. Ayrıca civar hapishanelerden getirilen mahkûmlar da itfaiyecilere yemek hizmetinde görev alıyor.

OSCAR ADAYLIKLARI ERTELENDİ

Los Angeles’ta devam eden orman yangınları nedeniyle Oscar adaylıkları ertelendi. Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi adayların 23 Ocak Perşembe günü açıklanacağını duyurdu. Akademi CEO’su Bill Kramer ve Akademi Başkanı Janet Yang yaptıkları ortak açıklamada “Yangınların etkisi ve toplumumuzdaki pek çok kişinin yaşadığı derin kayıplar karşısında hepimiz yıkılmış durumdayız. Akademi her zaman film endüstrisi için birleştirici bir güç olmuştur ve zorluklar karşısında birlikte durmaya kararlıyız” denildi. Film Akademisi ayrıca üyeleri için adaylık oylama süresini cuma gününe kadar uzattı. Oylama süresi başlangıçta 12 Ocak Pazar günü sona erecekti. 97. Oscar Ödülleri

Haberin Devamı

2 Mart’ta Dolby Tiyatrosu’nda sahiplerini bulacak.