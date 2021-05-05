Tarihin en pahalı ikinci ayrılığı! 130 milyar dolarlık boşanma

130 milyar dolarlık toplam servetleriyle dünyanın en zengin çiftlerinden Bill ve Melinda Gates boşanma kararı aldı. Gates çifti, 27 yıllık evliliklerini bitireceklerini Twitter hesaplarından yaptıkları “Hayatımızın sonraki aşamasında bir çift olarak birlikte büyüyebileceğimizi düşünmüyoruz” şeklindeki ortak açıklama ile duyurdu. Çift, 2000 yılında kurdukları ve çocuk felci, sıtma gibi hastalıklarla mücadeleye şu ana kadar 50 milyar dolardan fazla katkı sağlayan ‘Bill ve Melinda Gates Vakfı’ için birlikte çalışmayı ise sürdüreceklerini açıkladı. Vakıf, halihazırda koronavirüse karşı aşı çalışmalarının da önemli bağışçısı.

İŞ YEMEĞİNDE TANIŞTILAR

Çift 1987 yılında, Microsoft’un bir iş yemeği sırasında yan yana oturmalarıyla tanışmışlardı. O dönem şirkette proje müdürü olarak çalışan Melinda, 2019’da o yemeği şu sözlerle anlatmıştı: “Geç kalmıştım ve yan yana duran iki sandalye hariç hepsi doluydu. Ben birine oturdum. Birkaç dakika sonra Bill geldi ve diğerine oturdu.” Tanıştıklarında 31 yaşında olan Bill Gates, dünyanın en genç milyarderiydi. Bill Gates ve Melinda, 1994’te Hawaii’de evlendi ancak bu kararı vermek genç milyarder için hiç de kolay olmamış. Hatta evliliğin artıları ile eksilerini karşılaştırdığı bir tablo bile hazırlamış.

BOŞANMA SEBEBİ BİLİNMİYOR

Örnek gösterilen çiftin ayrılıklarının nedeni belirsizliğini koruyor. Ancak Melinda Gates (56) daha önce yaptığı bir açıklamada, kocasının iş ve aile hayatı arasında dengeyi kurmakta zorlandığını söylemişti. Şirketinin yönetiminden Mart 2020’de ayrılan Bill Gates, 26 milyar dolara karşılık gelen yüzde 1.37’lik Microsoft hissesinin sahibi.

DEVASA SERVET NASIL PAYLAŞILACAK

MelInda ve Bill Gates daha önce evlilik anlaşması yapmadıkları için şimdi gözler milyarlarca dolarlık servetin nasıl paylaşılacağında. Çok sayıda emlak, bir özel jet, göz kamaştırıcı sanat koleksiyonu ve lüks araçları da içeren servetin dağıtımına ilişkin bir ayrılık sözleşmesinin taraflarca imzalandığı boşanma belgelerinde belirtilse de, detaylar paylaşılmadı.

ÇOCUKLARA SADECE 10 MİLYON DOLAR

Gates çiftinin, Jennifer (25) ve Phoebe (18) adlarında iki kızı ile Rory (21) isimli bir erkek çocukları bulunuyor. Bill Gates daha önce yaptığı bir açıklamada, devasa servetine rağmen çocuklarının her birine mirasından 10 milyon dolar bırakacağını, daha fazla para bırakmanın onlar için iyi olacağına inanmadığını söylemişti.

ZENGİNLER LİSTESİNDE 13 BASAMAK DÜŞECEK

Çift boşanma sürecini yürütmeleri için güçlü avukatlık firmalarından destek alıyor. Melinda’yı New York’tan 4 avukat, Bill Gates’i ise Los Angeles’tan 3 avukat temsil edecek. Gates çiftinin boşanması tarihin en pahalılarından olacak. Boşanma ile servetin yarı yarıya bölünmesi durumunda Gates’in en zenginler listesinde dördüncü basamaktan 17’nci sıraya düşmesi bekleniyor. En pahalı boşanma rekoru ise online ticaret devi Amazon’un sahibi Jeff Bezos’a ait. 2019’daki boşanma sırasında Bezos, 150 milyar dolarlık servetinden 36 milyar doları eşi MacKenzie’ye vermişti.

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