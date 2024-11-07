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Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu: Yakalanan miktar dudak uçuklattı

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#İspanya#Ekvador#Uyuşturucu
Tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu: Yakalanan miktar dudak uçuklattı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 16:45

İspanya'nın Algeciras limanında, Ekvador'dan gelen bir gemideki muzların arasına gizlenmiş 13 ton kokain ele geçirildi. Tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu kapsamında 5 baskın düzenlenirken, Ekvadorlu iki kaçakçının arandığı ifade edildi.

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İspanya'da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Polis açıklamasına göre İspanya'nın güneyindeki Algeciras limanında gerçekleştirilen operasyonda, Ekvador'un Guayaquil kentinden gelen bir gemideki konteynerde muzların arasına gizlenmiş 13 ton kokain ele geçirdi.

Bunun İspanya'da bugüne kadar ele geçirilen en büyük uyuşturucu miktarı olduğu ifade edilen açıklamada, İspanya polisi ve Ekvador polisinin ortak düzenlediği operasyonun 14 Ekim tarihinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Operasyon kapsamında toplam 5 beş baskın düzenleyen polisler, Toledo kentinde 1 kadını gözaltına aldı. Uyuşturucu kaçakçılığını yapan Ekvadorlu ihracat şirketinin polis ve gümrük kayıtlarında olduğu, kaçan iki yöneticisinin arandığı ifade edildi.

İspanya'da bugüne kadar en büyük uyuşturucu operasyonu 2023'te gerçekleştirilmiş 9.4 ton madde ele geçirilmişti.

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Yetkililere göre Ekvador'da, Ocak ve Eylül aylarında 204 ton uyuşturucuya el konuldu.

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#İspanya#Ekvador#Uyuşturucu

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