Tarihi zirveden kritik mesaj: Barış için somut süreç başlatmaya karar verdik

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ayrı ayrı görüştükten sonra üçlü akşam yemeğinde bir araya geldi.

Yaklaşık 5 saat süren görüşmenin ardından konuşan Michel, "Hep birlikte olası bir barış anlaşması hazırlamak amacıyla barış görüşmeleri için somut bir süreç başlatmaya karar verdik" mesajını paylaştı.

"DOĞRU YÖNDE ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK"

Tarafların önceliklerinin neler olduğu konusunda görüşüldüğünü belirten Michel, ilerleme kaydedildiğini vurguladı.

Ayrıca Michel, "Bu gece doğru yönde önemli bir adım attık. Bu elbette her şeyin çözüldüğü anlamına gelmiyor ama bir araya gelebilmek için olası unsurların neler olduğunu daha iyi anladığımız, bir an önce barış, güvenlik ve istikrarı garanti eden sürdürülebilir bir anlaşmaya varmak için ilerleme kaydettiğimiz anlamına geliyor." dedi.