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Tarihi zirve öncesi Rusya'ya soğuk duş! Ukrayna Kırım'ı vurdu... İşte ilk görüntüler

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#Kırım#Dünya
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2023 11:23

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken gözler Putin - Kim zirvesinden çıkacak kararda. Kuzey Kore liderini ağırlayan Rusya güne Kırım'dan gelen haberin şoku ile uyandı. Kırım'ı hedef alan Ukrayna bugüne kadarki en büyük saldırısını gerçekleştirdi. Bölgeden gelen ilk kareler saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in emri ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde son sürat devam ediyor.

Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya pek çok bölgede direnişini sürdürürken Kırım'dan gelen haber Moskova'da adeta soğuk duş etkisi yarattı.

Zira Kuzey Kore liderini ağırlayan Rusya güne Kırım'dan gelen haberin şoku ile uyandı.

Tarihi zirve öncesi Rusyaya soğuk duş Ukrayna Kırımı vurdu... İşte ilk görüntüler

Ukrayna Rusya işgali altındaki Kırım'a şimdiye kadarki en büyük saldırısını düzenledi.

Saldırılarda Sevastopol'daki bir liman hedef alındı. İngiliz Daily Mail gazetesi füze saldırısı sonrası 7 büyük patlamanın gerçekleştiğini yazdı.

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RUSYA'DAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Rus yetkililer ise tersanede yangın çıktığını ve 24 kişinin yaralandığını açıkladı.

Saldırı sonrası bölgeden gelen ilk kareler sosyal medyaya yansıdı. Görüntüler saldırının boyutunu gözler önüne serdi.

Tarihi zirve öncesi Rusyaya soğuk duş Ukrayna Kırımı vurdu... İşte ilk görüntüler

Rus yetkililer yedi füzenin düşürüldüğünü ve tüm deniz drone'larının imha edildiğini, ancak füzelerden bazılarının binaların yanı sıra tersanede onarılan iki gemiye zarar verdiğini söyledi.

Ukraynalı yetkililerden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Rusya’nın işgalinin ilk 18 ayında, Ukrayna ordusu çoğunlukla savunma pozisyonundaydı. Fakat bu yaz Ukrayna, Batı’nın verdiği milyarlarca dolarlık silahların da desteğiyle saldırıya geçti.

Moskova'nın Zaporojya bölgesindeki en üst düzey yetkilisi Yevgeny Balitsky Rus ordusunun geri çekildiğini açıklayarak savaşta bir ilke imza atmış, Rus yetkili bunun 'taktiksel' bir çekilme olduğunu öne sürmüştü.

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#Ukrayna Savaşı#Kırım#Dünya

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