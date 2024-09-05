Tarihi zirve dünya basınında: Erdoğan ve Sisi yeni bir sayfa açtı...

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Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle dün Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havaalanında karşıladığı Mısır lideri Beştepe'deki karşılama sonrası Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı.

İkili ve heyetler arası görüşmeler sonrası Türkiye ile Mısır arasında 17 anlaşma imzalandı. Liderler ise düzenledikleri ortak basın toplantısında sıcak mesajlar verdiler.

Sisi’nin Türkiye’ye yaptığı ilk ziyaret aynı zamanda Mısır'dan Ankara'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde 12 yıl sonra yapılan ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. Kritik ziyaret ve Mısır-Türkiye ilişkileri bugün dünya basınının önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.



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Agence France-Presse haber ajansı iki liderin Şubat ayında Kahire'de, dün de Ankara'da gerçekleştirilen zirve sonrası ilişkilerinde 'yeni bir sayfa' açtığını belirtirken Türkiye ve Mısır arasında 17 işbirliği anlaşması imzalandığını yazdı. AFP ayrıca Erdoğan ve Sisi'nin Gazze'de ateşkes ve kuşatma altındaki Filistin halkına daha fazla insani yardım ulaştırılması çağrısında bulunduğuna dikkat çekti.

Associated Press haber ajansı ise iki ülke arasındaki ilişkilerin düzelmesi ile Mısır Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini yazdı. Erdoğan'ın Sisi'yi Ankara'daki havalimanında karşıladığına dikkat çeken AP, Sisi'nin "Ziyaretim Mısır ve Türkiye arasında yeni bir dostluk ve iş birliği dönemini başlatma yönündeki ortak iradenin bir yansıması" ifadelerine yer verdi.



Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, kendi ülkesi gibi bölgesel bir güç olan Türkiye ile bağların yeniden inşası için Ankara'ya gittiğini yazan Al Jazeera ziyaretin 12 yıl sonra bir ilk olduğuna dikkat çekti. Sisi'nin "Türkiye ziyaretim ekonomik ve ticari ilişkilerde yeni bir aşamaya öncülük ediyor” açıklamasına dikkat çeken Al Jazeera iki ülke arasında 17 anlaşmanın imzalandığını yazdı.

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Al Jazeera'den Resul Serdar, görüşmenin yıllardır çeşitli konularda görüşe ayrılıkları bulunan Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemi başlattığını vurguladı.



France24, Türkiye ve Mısır'ın Gazze konusunda ortak bir tavır benimsediğini vurguladığı haberinde iki ülke arasındaki ilişkilerin İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrasında daha da ısındığını yazdı ve "Her iki lider de Gazze'de ateşkes çağrısında bulundu ve kuşatma altındaki Filistin halkına daha fazla insani yardım ulaştırılması gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.



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Times of Israel gazetesi, görüşme ile uzun süredir gergin devam eden ilişkilerin yumuşadığını ve iki ülkenin ticaret, savunma, sağlık, enerji ve çevre konuları dahil olmak üzere her alanda ilişkileri iyileştirme iradesini yeniden teyit ettiğini yazdı.

Middle East Eye, Sisi'nin Türkiye ziyaretinde 200 milyon dolarlık yatırım anlaşması imzalandığına dikkat çekti ve "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sisi'nin bizzat katıldığı etkinlikte, yıllardır süren anlaşmazlıklar ve bozulan ilişkilerin ardından yeni bir dönemin başlangıcı birlikte kutlandı." ifadelerini kullandı.

Al Monitor, Erdoğan ve Sisi'nin ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel konulardaki eşgüdümün artırılması yönündeki kararlılıklarını yinelediklerini yazarken, Middle East Monitor, Sisi'nin 12 yıl sonra Türkiye'ye gerçekleştirdiği ilk ziyaret ile ilişkilerin yeniden canlandığını vurguladı.



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KOMŞU ENDİŞELİ:TÜRKİYE VE MISIR İLETİŞİM KANALLARINI AÇIYOR

Kathimerini gazetesi Mısır ile Türkiye arasındaki yakınlaşmanın en kritik boyutunun ekonomik olduğunu öne sürdü ve "Libya'da Mısır ve Türkiye arasında ortaya çıkan anlayış Atina için belki de en endişe verici gelişme zira yakın zamana kadar taban tabana zıt kamplarda yer alan Ankara ve Kahire, iletişim ve anlayış kanalları açmaya çalışıyor gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.