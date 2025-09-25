×
Dünya Haberleri

Tarihi utanç: Filistinsiz BM Genel Kurulu

Güncelleme Tarihi:

#Filistin#Mahmud Abbas#BM
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2025 17:06

ABD'de düzenlenen 80. BM oturumunda tarihi utanç. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM'deki konuşmasını video konferans yoluyla gerçekleştirdi Abbas, BM Genel Kurulu'na hitap ettiği konuşmasında, Filistinlilerin yaşadıklarını "20. ve 21. yüzyılın en korkunç insani trajedisi" olarak nitelendirdi.

ABD'de düzenlenen 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas olmadan devam ediyor. ABD'nin vize vermediği Abbas, BM'deki konuşmasına video göndererek gerçekleştirdi.

BM kuruluna hitap eden Abbas, şöyle konuştu: 

Tarihi utanç: Filistinsiz BM Genel Kurulu


"Gazze Şeridi'nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve oradaki yönetim ve güvenlik konusunda tüm sorumluluğu üstlenmeye hazır olduğumuzu teyit ettik ve etmeye devam edeceğiz. Biz, Gazze'nin ve Batı Şeria'nın, Filistin halkının temel bir parçası olduğunu söylemeye devam edeceğiz. Burada yönetim ve güvenliği sağlamaya devam edeceğiz. Hamas'ın yönetimde bir rolü yok. Hamas'ın ve diğer milis grupların, silahlarını Filistin yönetimine devretmesi gerekecek. Böylece tek bir hükümet, tek bir yasa ve tek bir yasal güvenlik kuvveti oluşturacağız. Biz silahlı bir hükümet istemiyoruz. Kurallarımız belli.

 

FİLİSTİNLİLER, 1948'DEN BERİ FACİA YAŞIYOR

Yaşadığımız facia çok büyük. Filistinliler, 1948'den beri facia yaşıyor. Evlerinden oluyorlar. İsrail'in saldırıları ve işgalleri ile karşılaşıyorlar. İnsanlarımız, yıllardır öldürülüyor, tutuklanıyor, eşyaları çalınıyor, toprakları çalınıyor. Artık hesap verilmesi gerekiyor ancak sürekli işgalcilere koruma sağlanıyor. İşgal edilenlere koruma sağlanmıyor. 

Tarihi utanç: Filistinsiz BM Genel Kurulu

 

20. VE 21. YÜZYILIN EN KORKUNÇ İNSANİ TRAJEDİLERİNDEN BİRİ

İsrail'in gerçekleştirdiği şey sadece bir saldırı değil. Bu, hem belgelenen hem de izlenen bir savaş suçu ve insanlığa karşı bir suçtur. 20. ve 21. yüzyılın en korkunç insani trajedilerinden biri olarak tarih kitaplarına kaydedilecektir. Bugün Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkımızın yaklaşık 2 yıldır soykırım, yıkım, açlık ve yerinden etme savaşıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde konuşuyorum. Bu soykırım, İsrail işgal güçleri tarafından gerçekleştirildi ve çoğunluğu silahsız, çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan 220 binden fazla Filistinli öldürüldü ve yaralandı" 

