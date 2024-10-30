Tarihi tersanede korkutan yangın: Nükleer tehlike var mı?

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İngiltere'nin Cumbria bölgesindeki liman kasabası Barrow-in-Furness'de, havacılık ve uzay şirketi BAE Systems'in tersanesinde korkutan bir yangın çıktı. Tersanede 1,6 milyar sterlin (71,3 milyar TL) maliyetinde nükleer denizaltı inşaatı sırasında rıhtımdan dumanların yükseldiği görüldü.

Mail Online'da yer alan habere göre, gece yarısından kısa bir süre sonra çıkan yangın sebebiyle iki kişi hastaneye kaldırılırken yangının nasıl başladığının bilinmediği kaydedildi.

Çevre sakinlerine, bölgeden uzak durmaları ve kapı, pencere açmamaları gerektiği söylendi. Acil durum hizmetlerinin yangına müdahale ettiği bildirildi.

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Nükleer denizaltıların etrafını saran yangına ilişkin BAE Systems tarafından yapılan açıklamada, "Tersanemizde çıkan yangın ile başa çıkmak için acil servis ekipleri ile birlikte çalıştık" denildi.

Bir görgü tanığı, tershaden "büyük bir gümbürtü" sesi geldiğini ifade ederken bir başka görgü tanığı ise "Korkunç. Çünkü isteyeceğiniz son şey BAE Systems'in alevler içinde kalmasıdır. Yine de bir tehdir unsuru olsaydı, yetkililer heskesi acil durum konusunda uyarırdı" dedi.

Cumbria bölgesi İtfaiye ve Kurtarma Servisi, "Ekiplerimiz yangınla mücadele ediyor. Bölgedeki sakinlerin pencereleri ve kapıları kapalı tutmaları ve bölgeden uzak durmaları tavsiye ediyoruz" açıklaması yaptı.

Denizaltılara nükleer silahların yüklenip yüklenmediği bilinmezken polis, nükleer bir tehdit bulunmadığını vurguladı.

DAHA ÖNCE DE OLDU

İngiliz donanmasına 100 yıldır gemi üreten tarihi tersane, nükleer denizaltı siparişlerinin üçü dışındaki tüm teslimatlarını inşa etti.

Tarihi tersanede 2018 yılında, yine nükleer denizaltı inşa edildiği sırada yangın çıkmıştı. 2023 yılında ise tersanedeki karbon monoksit sızıntısı nedeniyle birkaç işçi hastaneye kaldırılmıştı.