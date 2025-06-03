Tarihi saldırının arkasındaki kişi: Rusya onu arıyor

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Ukrayna ordusu, tanesi 1000 dolarlık insansız hava araçlarıyla Rusya'ya ait en az 40 savaş uçağını imha etti.

Rusya'nın "Pearl Harbor'ı" olarak nitelendirilen ve uluslararası kamuoyunu şoke eden bu saldırıda, Rus ordusunun 7 milyar doları aşan kayıp yaşadığı bildirildi.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın "Örümcek Ağı" adını verdiği operasyonda en kritik vuruşlar, Ukrayna sınırından 4.500 km uzaktaki Belaya üssü ile 1.800 km mesafedeki Olenya üssüne yapıldı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, operasyonun boyutunu "tarihi bir başarı" olarak nitelendirirken, saldırıya ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

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Stratejik öneme sahip A-50 erken uyarı uçakları ile Tu-95 ve Tu-22M3 bombardıman uçaklarının da aralarında bulunduğu Rus hava gücünün önemli bir kısmını etkisiz hale getiren operasyonun arkasındaki isim olarak Ukrayna İstihbarat Subayı Artem Tymofieiev öne çıkıyor.

RUS İSTİHBARATI ONU ARIYOR

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna'nın Rus hava üslerine düzenlediği başarılı İHA saldırılarının arkasında Ukraynalı girişimci Artem Tymofieiv'in olduğunu iddia ediyor. FSB yetkilileri, "Ukrayna istihbaratının önemli bir operasyonel elemanı" olduğu belirtilen Artem için ülke çapında geniş kapsamlı bir arama başlattı.

Ukrayna'nın Jitomir kentinde doğan Artem Tymofieiv, başkent Kiev'de bir süre ikamet ettikten sonra ticari faaliyetlerde bulunmak amacıyla Rusya'ya yerleşti. Özellikle Çelyabinsk kentini tercih eden Artem'in bu seçiminde, Kazakistan sınırına yakınlığın stratejik avantajlar sağladığı değerlendiriliyor.

Rus yetkililer, Ukrayna'nın hava üslerine düzenlediği İHA saldırılarında kullanılan malzemelerin, Artem Tymofieiv adına kayıtlı TIR’larla taşındığını öne sürüyor. Çelyabinsk’te ikamet eden 55 yaşındaki TIR şoförü Alexander Z., ifadesinde Artem adlı bir iş insanından Murmansk bölgesine “ahşap ev modülleri” taşıma siparişi aldığını belirtti.

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61 yaşındaki bir başka şoför Andrey M., Artem'in kendisine Irkuts kentine ahşap evler taşımak için talimat verdiğini ifade etti. 46 yaşındaki sürücü Sergey ise benzer bir hikaye anlattı. Sergey, modüler evler taşımak için Artem'den emir aldığını açıkladı.

TALİMAT NOKTASINA GELDİKLERİNDE SALDIRILAR BAŞLADI

Tüm şoförler, yüklerini taşırken olacaklardan habersizdi. Kimliği belirsiz bir kişi şoförleri cep telefonundan arayarak tam olarak nerede durmaları gerektiğini söyledi.

TIR'lar, Olenya hava üssünün yakınındaki Rosneft benzin istasyonu ve Belaya üssünün yakınındaki bir kafede durdu.

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Şoförler, kendilerine bildirilen noktalara ulaştıklarında, römorklarının tavanları uzaktan kumandayla açıldı ve İHA'lar saldırıya geçti.