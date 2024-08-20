Tarihi köprüye adlarını yazdılar: İki turiste rekor ceza

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İtalya’nın en çok turist çeken şehirlerinin başında gelen Floransa’da, geçen hafta 21 ve 23 yaşlarındaki iki turist, kentin sembollerinden olan ve İkinci Dünya Savaşı’nda bile zarar verilmeyen tarihi Ponte Vecchio köprüsüne, siyah keçeli kalemle isimlerini yazarken polise yakalandı. Floransa Belediyesi’nden yapılan açıklamada, İtalya’nın kültürel mirasa zarar vermeyi veya tahribatı önlemeyi amaçlayan yeni ve sert yasaları uyarınca, ikilinin 10 bin ila 40 bin Euro arasında “maksimum para cezası” ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

İKLİM AKTİVİSTLERİNE KARŞI YENİ YASA

Belediyenin güvenlikten sorumlu üyesi Andrea Giorgio, kentin tarihi mirasına zarar veren turistlere ilk kez emsal teşkil eden bir ceza verileceğini kaydederek, Floransa’ya gelen herkesin kentin anıtlarına ve Floransalılara saygı duyması gerektiğini vurguladı. Belediye, geçen nisan ayında köprüde 2 milyon Euro değerinde yeni bir restorasyon başlatmıştı. İtalya hükümeti özellikle iklim aktivistlerinin birçok tarihi mekandaki boyalı ve tutkallı eylemleri sonrası yüksek idari para cezaları öngören bir kanun hazırladı. Ocak ayında yürürlüğe giren kanunla tarihi ve kültürel önemi olan yapılara ağır zarar verenlere 20 bin ila 60 bin Euro arasında idari para cezası verilmesi öngörülüyor. Daha hafif hasarlarda ise ceza miktarı 10 bin-40 bin Euro arasında değişiyor.