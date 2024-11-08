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Tarihi katedral yanmıştı: 5 yıl sonra çan sesi yükseldi

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#Fransa#Notre Dame#Katedral
Tarihi katedral yanmıştı: 5 yıl sonra çan sesi yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 17:09

Tarihi Notre-Dame Katedrali'nde çanlar, 5 yıl sonra ilk kez çaldı. 2019 yılında çıkan yangında hasar gören katedralin, 8 Aralık’ta açılacağı duyurulmuştu.

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Fransa’nın başkenti Paris’te 5 yıl önce çıkan yangında hasar gören ünlü Notre-Dame Katedrali’nin 8 Aralık’ta açılacağı duyurulmuştu. Açılıştan 1 ay önce tarihi kiliseden ilk kez çan sesi yükseldi.

Ünlü Notre-Dame Katedrali’nde çanlar 5 sene sonra ilk kez çaldı. Notre Dame'ın kuzey çan kulesindeki 8 çanın sesi öğle saatlerinde çalmaya başlarken, çanların tamamının birbiri ile uyumlu hale gelene kadar tek tek çınladı.

Katedralin yeniden inşasından sorumlu kamu kuruluşu Rebatir Notre-Dame de Paris'in Başkanı Philippe Jost, "Bu güzel, önemli ve sembolik bir adım” dedi. Çanların kurulumundan sorumlu olan Alexandre Gougeon, çanların çalmasının henüz mükemmel olmadığını ancak bunun daha iyi olacağını ifade ederek “İlk deneme oldukça başarılıydı” dedi.

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Gabriel adlı en ağır çanın ağırlığı 4 ton üzerindeyken, en hafif çan ise 800 kilogram ağırlığında.
Paris’in tarihi ve sembolik yapılarından biri olan Notre-Dame Katedrali’nde 15 Nisan 2019’da yangın çıkmıştı. Paris’in sembollerinden 1163-1345 yılları arasında inşa edilen Notre-Dame Katedrali'nde 2019’da çıkan yangında Katedralin çatısının tamamı çökmüş ve kulesi yıkılmıştı.

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#Fransa#Notre Dame#Katedral

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