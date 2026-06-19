Tarihi imzanın perde arkası: Versay Sarayı'nda gece yarısı krizi

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ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile savaşı sona erdiren mutabakat zaptını Fransa'daki Versay Sarayı'nda imzalamasının perde arkası ortaya çıktı. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, tarihi anlaşma son anda alınan sürpriz bir kararla Versay Sarayı'nda imzalandı.

Fransız diplomatik kaynakların aktardığına göre Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde düzenlenen akşam yemeğine katılmak üzere Versay Sarayı'na geldikten kısa süre sonra anlaşmanın tamamlandığı konusunda bilgilendirildi.

Daily Mail'de yer alan habere göre kaynaklar, Trump'ın bu haberi Macron ile birlikte sarayın ünlü Aynalar Salonu'nu gezerken aldığını belirtti. ABD Başkanı'nın anlaşmayı beklemeden hemen imzalama kararı alması ise sarayda adeta zamanla yarış başlattı.

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RUBIO GECE 23.00'TE YAZICI PEŞİNE DÜŞTÜ

Trump'ın ani kararı üzerine ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, gece saatlerinde anlaşma metnini basabilecek bir yazıcı bulmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

Habere göre Rubio, bu süreçte Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'dan yardım istedi. Fransız bir görevli kısa sürede gerekli ekipmanı temin etti. Davetliler akşam yemeğine devam ederken anlaşmanın hem İngilizce hem de Farsça nüshaları saray içerisinde basıldı.

Basılı metinlerin hazırlanmasının ardından Rubio'nun anlaşma belgeleriyle salona dönerek imza töreni hazırlıklarını başlattığı aktarıldı.

YEMEK MASASI BİR ANDA İMZA TÖRENİNE DÖNÜŞTÜ

Törene tanıklık eden davetlilerin aktardığına göre, yemek tabakları masalardan kaldırıldı ve yerlerine yeni basılan anlaşma metinleri yerleştirildi.

Yaklaşık 30 kişinin izlediği törende Trump'ın metni kısaca gözden geçirdikten sonra, "Kolay olmadı. Size temin ederim" dediği belirtildi.

İmza anının televizyon kameraları tarafından canlı olarak kaydedildiği, davetlilerin ise tarihi anı cep telefonlarıyla görüntülediği ifade edildi. Macron'un da masanın karşısından süreci izlediği ve anlaşmanın tamamlanmasından memnuniyet duyduğu aktarıldı.

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FRANSIZ BAKANLAR DA HABERSİZDİ

Versay'daki sürpriz imza töreninin Fransız hükümeti için de beklenmedik olduğu ortaya çıktı.

Fransa Ekonomi ve Maliye Bakanı Roland Lescure, RTL radyosuna yaptığı açıklamada, "Biz Fransız hükümeti için de sürpriz oldu" ifadelerini kullandı.

Fransız diplomatik kaynaklar ise anlaşmanın Versay Sarayı'nda imzalanmasının Macron'a yönelik önemli bir jest olarak görüldüğünü belirtti. Kaynaklar, bu tercihin Fransa Cumhurbaşkanı'na duyulan "güven ve saygının göstergesi" olarak değerlendirildiğini aktardı.