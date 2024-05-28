Tarihi gün: Üç Avrupa ülkesi Filistin’i resmen devlet olarak tanıyacak

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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Salı günü yaptığı açıklamada ülkesinin Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ni kapsayan ve Filistin Otoritesi altında birleşmiş, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletini tanıyacağını açıkladı.

İspanya'da ulusal televizyonda yayımlanan konuşmasında Sanchez, 1967'den sonra Filistin sınırlarındaki herhangi bir değişikliği tanımayacaklarını belirtti.

İspanya'da hükümetin gün içinde Filistin'i resmi olarak tanıyan kararı onaylaması bekleniyor.

AFP'nin aktardığına göre İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares Pazartesi günü Brüksel'de yaptığı açıklamada ”Filistin devletini tanımak Filistin halkı için adalet demektir" diye konuşmuştu.

İrlandalı ve Norveçli mevkidaşlarıyla birlikte yaptığı açıklamada Albares, kararlarının aynı zamanda “İsrail için de en iyi güvenlik garantisi" olduğunu savunmuştu.

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Albares, Filistin'i devlet olarak tanımanın bölgede barışa ulaşmak için kesinlikle elzem olduğunu da sözlerine eklemişti.

İrlanda hükümeti de bugün toplanıp kararı onaylayacak.

Press Association'ın bildirdiğine göre İrlanda parlamentosunda özel bir oturum düzenlenecek. İrlanda'daki Filistin Misyonu büyükelçiliğe dönüştürülecek ve İrlanda'ya bir Filistin büyükelçisi atanacak.

Dublin'deki mevcut Büyükelçi Jilan Wahba Abdelmecid bu hamlenin “umut verdiğini” ve bir Filistin devletini tanımak için “doğru zaman” olduğunu söyledi.

Abdelmecid, “İrlanda Parlamentosu'nda Filistin bayrağının dalgalandığını görmek için sabırsızlanıyorum. Bu büyük bir an” diye konuştu.

İspanya, İrlanda ve Norveç'in attığı adımla BM'nin 193 üye ülkesinden 145'i Filistin devletini tanımış olacak. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez canlı yayında yaptığı açıklamayla bu üç ülke arasında Filistin'i resmen devlet olarak tanıyan ilk lider oldu

"TEK İNANDIRICI YOL"

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, geçen hafta yaptığı değerlendirmede, Gazze'de devam eden savaşın, barış ve istikrara ulaşmanın Filistin sorununun çözümüne bağlı olması gerektiğini "çok açık bir şekilde" ortaya koyduğunu söyledi.

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Norveç'in ardından İrlanda ve İspanya hükümetleri de Filistin'i resmen devlet olarak tanıyacaklarını açıklamıştı. Üç ülke de kararın 28 Mayıs itibarıyla yürürlüğe gireceğini ifade etmişti.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLERİNİ GERİ ÇEKMİŞTİ

İsrail ise üç ülkeyi de "terörizmi ödüllendirmekle" suçladı ve ülkelerdeki büyükelçilerini geri çekti.

Norveç Başbakanı Store, hedefin "siyasi olarak bütünlüklü" ve Filistin Yönetimi'nden türeyen bir devlete ulaşmak olduğunu söyledi ve iki devletli çözümün İsrail'in de yararına olacağını belirtti.

İrlanda Başbakanı Simon Harris de iki devletli çözümün barış için "tek inandırıcı yol" olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda bu ayın başında 143 ülkenin Filistin'in BM üyeliğinin yeniden değerlendirilmesi ve Filistin'e daha geniş yetki ve ayrıcalıklar tanınması yönünde oy kullandığını hatırlatan Harris, "Kalıcı barış ancak özgür bir halkın özgür iradesi temelinde güvence altına alınabilir" dedi.

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Harris, "Gazze'deki Filistinliler korkunç acılara, zorluklara ve açlığa katlanıyor. Çoğu kişi için hayal bile edilemeyecek bir insani felaket gerçek zamanlı olarak yaşanıyor" diye konuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de iki devletli çözüme işaret ederek, "Filistin'i birçok nedenden dolayı tanıyacağız ve bunu üç kelimeyle özetleyebiliriz: Barış, adalet ve tutarlılık" diye konuştu.

Bunun İsrail'e ve Yahudilere karşı alınmış bir karar olmadığını söyleyen Sanchez, "Hamas'ın lehine de değil. Bu tanıma kimseye karşı alınmış bir karar değil, barış ve bir arada yaşama lehine bir karar" dedi.

Beyaz Saray sözcüsü ise ABD Başkanı Joe Biden'ın iki devletli çözümün "güçlü bir destekçisi" olduğunu ve "bir Filistin devletinin tek taraflı tanıma yoluyla değil, doğrudan müzakereler yoluyla gerçekleştirilmesi gerektiğine" inandığını söyledi.