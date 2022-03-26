Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Tarihi Big Ben saat kulesindeki restorasyonda sona yaklaşıldı

#İngiltere#Big Ben#Restorasyon
Tarihi Big Ben saat kulesindeki restorasyonda sona yaklaşıldı

İngiltere’nin başkenti Londra’nın en önemli simgelerinden biri olan ve turistlerin büyük ilgi gösterdiği tarihi saat kulesi Big Ben’deki restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Haberin Devamı

İngiltere’nin başkenti Londra’da 1859 yılında inşa edilen ve şehrin en önemli turistik mimarilerinden bir tanesi olan tarihi saat kulesi Big Ben’de başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Çanlarını son kez 2017 yılında çalan tarihi saat kulesinin restorasyon çalışmaları Covid-19 salgınının araya girmesiyle bir yıl daha uzarken, kulenin Nisan ayı içerisinde tekrar aktif olarak çalışmaya başlaması bekleniyor. Yaklaşık 4 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları için 30 milyon sterlinden fazla bütçe ayrıldı.

Restorasyonda saatin mekanizmasının bozulmasını engelleme, kulenin güvenlik standartlarının yükseltilmesi, dış cephesinde de modernleştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Uzun bir aradan sonra ilk defa kulenin tamamı görülmeye başlanırken, sıcak havayı fırsat bilen Londralılar ise Big Ben’in bulunduğu parlamento meydanına gelerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İngiltere#Big Ben#Restorasyon

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı

BAKMADAN GEÇME!

Bir haber seyretti, hayatı değişti... Mostar Meleği kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı

Bir haber seyretti, hayatı değişti... 'Mostar Meleği' kanatlarını bu kez Ukraynalı çocuklar için taktı!

#Sally Becker
6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... Ölmek için çok gencim dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

6 yaşındaydı, 7 kez vuruldu... 'Ölmek için çok gencim' dedi, saatler sonra hayatını kaybetti

#Ukrayna Rusya Savaşı
4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

4 ŞEHİR 4 KADIN | Yerle bir olan kentlerden sağ kurtulan kadınların hikâyeleri...

#Ukrayna-Rusya Savaşı