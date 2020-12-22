Tarih verildi! Macaristan aşılamaya başlıyor

Bakan Gulyas, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Macaristan'a ilk etapta Avrupa Birliği'nden (AB) 5 bin 500 doz aşının ulaşacağını ancak bu sayının ilerleyen günlerde artacağını kaydetti.

Gulyas, ülkede 27 Aralık itibarıyla sağlık çalışanlarının aşılanmaya başlanacağını ve önceliğin yoğun bakım bölümlerinde görevli kişilere sağlanacağını söyledi.

Macaristan'ın aşıyla ilgili AB'nin yanı sıra Çin ve Rusya ile de görüştüğüne dikkat çeken Gulyas, "Hedefimiz, etkili ve güvenilir aşıya ulaşmak. Hükümet bugüne kadar 17,5 milyon doz aşı sipariş etti." dedi.

Virüsün tüm Avrupa genelinde yayılmaya devam ettiğini, kendilerinin de önlemleri arttırdıklarını kaydeden Gulyas, bugüne kadar 300 bin kişinin aşı olmak için başvuru yaptığını ifade etti.

Gulyas ayrıca İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından ülkesinin de diğer birçok AB ülkesi gibi İngiltere ile uçuşları durdurduğunu sözlerine ekledi.

Macaristan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1238 yeni vaka görüldü. Bugüne kadar 306 bin 368 vakanın tespit edildiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 artışla 8 bin 462'ye çıktı.