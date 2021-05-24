Tarih belli oldu! Boris Johnson evleniyor

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; 56 yaşındaki Johnson ile 33 yaşındaki kız arkadaşı Symonds, 30 Temmuz 2022'de dünya evine girecek. Johson-Symonds çifti arkadaşlarına ve ailelerine davetiye göndermiş bile. 2019'da nişanlanan çift, koronavirüs krizi nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı.

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