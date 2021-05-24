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Dünya
Haber Giriş: 24.05.2021 - 00:53 | Son Güncelleme:

Tarih belli oldu! Boris Johnson evleniyor

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Tarih belli oldu! Boris Johnson evleniyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile kız arkadaşı Carrie Symonds'ın gelecek yıl evleneceği iddia edildi. 2019'da nişanlanan çift, koronavirüs krizi nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı.

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre; 56 yaşındaki Johnson ile 33 yaşındaki kız arkadaşı Symonds, 30 Temmuz 2022'de dünya evine girecek. Johson-Symonds çifti arkadaşlarına ve ailelerine davetiye göndermiş bile. 2019'da nişanlanan çift, koronavirüs krizi nedeniyle düğünlerini ertelemek zorunda kalmıştı.

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