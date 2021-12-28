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Tarih belli oldu: ABD ve Rusya masaya oturuyor

#RUSYA#ABD#Ukrayna
Tarih belli oldu: ABD ve Rusya masaya oturuyor

Ukrayna konusunda devam eden gerilimin masaya yatırılacağı kritik zirveler için takvim belli oldu. ABD ve Rusya toplantısının 10 Ocak, Rusya ve NATO görüşmesinin 12 Ocak, Avrupa'nın da dahil olacağı genişletilmiş toplantının ise 13 Ocak'ta gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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ABD ve Rusya arasında Ukrayna konusunda devam eden gerilim uzun süredir adım adım tırmanıyor. Rusya, ABD ve NATO'ya ültimatom niteliğindeki şartlarını açıklamış ABD ise Avrupa olmadan Avrupa güvenliği konusunda masaya oturulamayacağını net bir şekilde belirterek Rusya'nın taleplerini geri çevirmişti.

TAKVİM BELLİ OLDU

Adeta yılan hikayesine dönen ABD-Rusya müzakerelerinde bugün beklenen haber geldi. Biden yönetiminden bir sözcü, ABD ve Rusya'nın 10 Ocak'ta güvenlik görüşmelerine başlayacaklarını açıkladı.

Sözcü, Rusya ve NATO'nun da muhtemelen 12 Ocak'ta müzakerelere başlayacaklarını duyururken, Moskova, Washington ve birkaç Avrupa ülkesinin de dahil olduğu daha geniş bölgesel toplantının ise 13 Ocak'ta gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova'nın güvenlik taleplerini 10 Ocak'ta Washington ile görüşmeyi planladığını doğruladı.

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UKRAYNA OLMADAN UKRAYNA İLE İLGİLİ HİÇBİR KARAR VERİLMEYECEK

İsmi açıklanmayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü görüşmelere ilişkin, "Rusya endişelerini masaya yatırabilir, biz de Rusya'nın faaliyetleriyle ile ilgili endişelerimizi masaya yatıracağız. İlerleme kaydedebileceğimiz alanlar ve aynı fikirde olmayacağımız alanlar olacak. Diplomasi bununla ilgili.” dedi.

Sözcü, Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında hiçbir kararın verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

RUSYA YİNE 'EKİM FÜZELERİ'Nİ HATIRLATTI

Rusya dün yaptığı açıklamada yine gözdağı vererek, Batı'nın Rusya'nın güvenlik taleplerine cevap vermemesi durumunda 'Ekim Füzeleri' hadisesinin tekrar edebileceğini söylemişti.

YENİ UYDU GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yayınlanan yeni uydu görüntüleri Rusya-Ukrayna sınırı yakınında konuşlandırılan ek birlikler ve askeri teçhizat hakkında yeni ayrıntıları ortaya koydu.

Tarih belli oldu: ABD ve Rusya masaya oturuyor

20 Aralık'ta çekilen son görüntüde, Rusya'nın Valuyki kasabası yakınlarındaki yeni askeri birliği görülüyor. Uydu görüntüsü piyade savaş araçlarının, tankların, motorlu topçuların ve hava savunma teçhizatının Kırım'ın Bahçesaray kentine hareketini gösteriyor.

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