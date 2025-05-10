Tarife savaşından sonra bir ilk: Çin ve ABD masaya oturdu

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ABD'nin ek gümrük vergisi kararları uygulayarak Çin ile başlattığı tarife savaşında yeni bir gelişme yaşandı. Trump'ın kararlarının ardından Çin ve ABD ilk kez masaya oturdu.

Çin Devlet Televizyonu, Çinli ve ABD'li yetkililerin ticaret görüşmelerini başlatmak amacıyla İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldiğini duyurdu.

Çin Devlet Televizyonu'nda yer alan haberde, "Çin-ABD üst düzey ekonomi ve ticaret görüşmeleri yerel saatle 10.00'da İsviçre'nin Cenevre kentinde başladı" denildi.

AFP'de yer alan habere göre, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng ile bir araya geldi. Görüşme, Cenevre kentinin dışındaki gizliliği korunan bir noktada gerçekleşti.

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Bessent, toplantıda "büyük bir ticaret anlaşmasına" değil "gerilimi azaltmaya" odaklanacaklarını söylemişti.

ABD, karşılıklı tarife kararları sonucunda Çin'e %145 ek gümrük vergisi uygulama kararı almıştı. Trump ise, Çin'e uygulanan gümrük vergilerini düşebileceği sinyalini vermişti. Trump, "Çin'e %80 gümrük vergisi doğru görünüyor!" ifadesini kullanmıştı.

UZMANLAR:DİYALOĞUN BAŞLADIĞINI GÖSTERİYOR

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi kıdemli danışmanı Bill Reinsch, Washington ve Pekin arasındaki ilişkinin "iyi olmadığını" vurguladı ve "Her iki taraf, ticareti baltalayan tarifeler uyguladı. İkili ilişkiler kötüye gidiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Çin Avrupa Uluslararası İşletme Okulu finans profesörü Xu Bin, toplantıya ilişkin "Diyalogun başladığını gösteriyor ki bu bence çok önemli. Çünkü Çin, Trump'ın gümrük vergilerine karşı kısasa kısas gümrük vergileri uygulayan tek ülke" yorumunu yaptı.

Cenevre merkezli Dünya Ticaret Örgütü başkanı Ngozi Okonjo-Iweala, görüşmeyi memnuniyetle karşıladığını belirtti ve toplantıyı "gerilimi azaltmaya yönelik olumlu ve yapıcı bir adım" olarak nitelendirdi.





